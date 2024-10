Taje tunelů metra, spojky mezi linkami i kuriozity. Reportér vyjel se strojvůdcem

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Mnohým tohle přání nedalo pokoj natolik, že se sami stali strojvedoucími, což je v podstatě jediný způsob, jak si ho splnit. Vlastně je ještě jeden legální způsob. Můžete o tom napsat reportáž. To znamená, že se po schválení různých složek dopravního podniku necháte skutečným strojvedoucím svézt. Nemusíte přitom, jak to tak vidím u sebe, nic umět, ale je třeba, abyste to dělali dost dlouho, až se dostanete do prostředí tak atraktivního, jakým je kabina strojvedoucího. A že to je prostředí opravdu lákavé, o tom jsem se přesvědčil, když jsem se chtěl různými známými nechat litovat, že kvůli tomu budu muset vstávat v nelidskou hodinu.

Celá trasa C má totiž tvar rohlíku, takže soupravy na ní zatáčejí do stále stejného oblouku. Občas je tudíž potřeba každou soupravou přejet na jinou trasu, v jejímž depu se otočí.