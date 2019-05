VIDEO: Cítím stud, mrazení, vzrušení, popisuje pocity exhibicionistka

Má za sebou již tři a každá je pro ni jiná. Láká jí na nich směsice pocitů, kterou ji vystavování svého nahého těla dopřává. „Nejprve jsme se cítila znuděně,“ líčí svou premiéru, „nakonec jsem se však dostala jako by od jiné dimenze. Cítila jsem stud, ale též naštvanost, byly to všemožné pocity najednou.“

Přiznává, že exhibicionistické sklony měla vždy. „Vždy jsem byla ta, co se chtěla ukazovat,“ vysvětluje, objasňuje však, že to vůbec neznamená, že by neznala stud. „Naopak, jsem velmi stydlivá, před lidi se stydím v jednom kuse.“

Při vystoupení se však pocit studu mění. „Překlene se to v lásku k vystavování se. Je to zvláštní pocit, vzrušující, nedokážu ho popsat. Dělá mi to dobře, ano, ale zároveň se stydím, takže mi to je nepříjemné, ale tak jaksi vnitřně, hezky nepříjemné,“ popisuje.

S partnerem, který ji na vystoupeních svazuje, se v civilním životě vůbec nestýkají. „Vídáme se jen při vázání, a to je jen jednou za čas, velmi málo. Je to pro nás proto výjimečné. Máme k sobě dost blízko,“ dodává.