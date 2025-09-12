Premium

Strava pro zdravý tlak a srdce. Méně solit není jedinou cestou

Omezit sůl. Doporučení pro snížení krevního tlaku a zdravé srdce zní dlouho právě takto. Jenže možná přehlížíme jinou účinnou strategii, říkají studie. A doporučují konkrétní potraviny.
Patří mezi chronické civilizační nemoci. Boj s vysokým tlakem však nemusí být soužení.

Vysokým tlakem trpí přes 1,2 miliardy lidí na planetě, uvádí Světová zdravotnická organizace. Pojí se s ním řada onemocnění, zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob včetně mrtvice, nemocí srdečních tepen, srdečního selhání, ale též riziko nemocí ledvin, demence.

Lékařská věda s hypertenzí bojuje dlouho. A dlouho sází na stůl silné doporučení: méně soli. Jenže studie vyjevují, že s vysokým tlakem a riziky, které s ním souvisejí, se dá i jinak. Podle autorských týmů oněch prací snad dokonce účinněji než omezením solení pokrmů.

Cesta může být spíše opačná: obohatit jídelníček anebo se ujistit, že obsahuje dostatečné dostatek prvku, který naše kardiovaskulární zdraví zásadně ovlivňuje, draslíku. Pro lidské tělo je esenciální, nevytváří si ho samo, získáváme ho z potravy.

Nejprve přiblížíme studie, které přínos draslíku pro zdravý krevní tlak a srdce prověřily a ocenily. Poté shrneme, jaké potraviny nám draslík dopřejí nejvíc.



