Vysokým tlakem trpí přes 1,2 miliardy lidí na planetě, uvádí Světová zdravotnická organizace. Pojí se s ním řada onemocnění, zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob včetně mrtvice, nemocí srdečních tepen, srdečního selhání, ale též riziko nemocí ledvin, demence.
Lékařská věda s hypertenzí bojuje dlouho. A dlouho sází na stůl silné doporučení: méně soli. Jenže studie vyjevují, že s vysokým tlakem a riziky, které s ním souvisejí, se dá i jinak. Podle autorských týmů oněch prací snad dokonce účinněji než omezením solení pokrmů.
Cesta může být spíše opačná: obohatit jídelníček anebo se ujistit, že obsahuje dostatečné dostatek prvku, který naše kardiovaskulární zdraví zásadně ovlivňuje, draslíku. Pro lidské tělo je esenciální, nevytváří si ho samo, získáváme ho z potravy.
Nejprve přiblížíme studie, které přínos draslíku pro zdravý krevní tlak a srdce prověřily a ocenily. Poté shrneme, jaké potraviny nám draslík dopřejí nejvíc.