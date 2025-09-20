Invaze do Normandie: o datu rozhodly Měsíc, odliv a počítač z roku 1872

Celá invaze hrozila obřím masakrem. Načasování proto bylo klíčové - a zjistilo se, že ho ovlivňuje řada faktorů. | foto: Getty Images

Milan Vodička
Je to zapomenuté tajemství invaze do Normandie. Spojenci chtěli přijít za vrcholícího přílivu, ale kvůli pásu smrtících Rommelových pastí čekajících pod hladinou to museli otočit. Ideální den jim naslepo určil brýlatý profesor se svými archaickými mosaznými přístroji.

Z tajných sejfů

To ráno, kdy udělal největší kiks svého života, posnídal čaj s krajícem bílého chleba s medem. Přesně třináct minut před sedmou jeho černý kabriolet Horch nabral směr Německo. Vedle sebe měl německý maršál Erwin Rommel krabici s věcí, která se i ve Francii sháněla těžko, protože byl pátý rok války. Uvnitř byly šedé semišové boty velikosti pět a půl. Jeho žena Lucia Rommelová měla totiž za dva dny narozeniny a docela velkou nohu.

Při přílivu byla smrt skryta těsně pod vodou. Jak by najížděly vyloďovací čluny, ježci, brány a klády by jim páraly dna a exploze by je potápěly. Vznikla by zácpa, do níž by pražily kulomety. To byl Rommelův plán.

Zrůda a hrbáč? Shakespeare králi Richardu III. křivdil, tvrdí experti

Premium

William Shakespeare z něj udělal exemplární zrůdu a pravzor podlosti. Praktiky anglického krále Richarda III., který padl před 540 lety v bitvě u Bosworthu, se však od jeho současníků příliš...

13. září 2025

Krutý král, říkal o svém otci, než ho zabil. Za smrt slavného zpěváka padla podmínka

Premium

Americký zpěvák, skladatel a producent Marvin Gaye byl významnou osobností hudební scény sedmdesátých let. Stál na počátku éry, kdy se umělci začali emancipovat z „pout“ dosud všemocných nahrávacích...

13. září 2025

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.