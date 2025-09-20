To ráno, kdy udělal největší kiks svého života, posnídal čaj s krajícem bílého chleba s medem. Přesně třináct minut před sedmou jeho černý kabriolet Horch nabral směr Německo. Vedle sebe měl německý maršál Erwin Rommel krabici s věcí, která se i ve Francii sháněla těžko, protože byl pátý rok války. Uvnitř byly šedé semišové boty velikosti pět a půl. Jeho žena Lucia Rommelová měla totiž za dva dny narozeniny a docela velkou nohu.
Při přílivu byla smrt skryta těsně pod vodou. Jak by najížděly vyloďovací čluny, ježci, brány a klády by jim páraly dna a exploze by je potápěly. Vznikla by zácpa, do níž by pražily kulomety. To byl Rommelův plán.