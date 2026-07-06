Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík

Radomír Dohnal
Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě. Během jediného dne pak připravil jejího provozovatele o víc než 110 tisíc dolarů. Aniž by porušil jediné pravidlo.
Část 1/5

Trochu jako minové pole. Pan Larson však věděl, jak jím prokličkovat.

Nejprve to vypadalo jako zázrak. Pak jako neuvěřitelná série šťastných náhod. A nakonec jako noční můra producentů, kteří v režii bezmocně sledovali, jak soutěžící chlapík znovu a znovu trefuje správná políčka.

Teprve po letech se ukázalo, že Michael Larson nepřijel do Hollywoodu hledat štěstí. Přijel si vyzvednout výhru, kterou si po svém odpracoval.

I když ho okolí považovalo za docela inteligentního člověka, sám sebe chápal spíš coby premianta vysoké školy života. Soudil o sobě, že je přičinlivý a shánčlivý. A byl.

Příklady? Otevřel si účet v bance, která nabízela novým klientům propagační bonus ve výši 500 dolarů. Peníze si při první příležitosti vybral, účet zrušil a celý postup opakoval znovu a znovu pod falešnými jmény. Při jiné příležitosti vytvořil fiktivní firmu na jméno jednoho svého příbuzného, zaměstnal sám sebe a následně se „propustil“, aby mohl pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Všude tam, kde systém škobrtl a společnost vytvářela mantinely obecnou slušností, viděl lacinou příležitost k zisku. Zprvu nebyl vyloženě nepoctivec, ale docela určitě byl posedlý snadno vydělávanými penězi.

V obchodě by zkrátka vyjedl všechny vzorky jen proto, že jsou zdarma. A ještě by přitom sbíral použitá napichovátka, aby je nabízel k odprodeji se slevou. V létě provozoval zmrzlinářský vůz a pobíral zálohy na prodej klimatizací a stínicí techniky. Na podzim vyhlásil bankrot a pak se soudil.

Zimu pak proseděl u televize. Ne u jediné. Napadlo ho totiž, že by mohl vstřebávat dvakrát víc informací, kdyby vedle své první bedny postavil ještě druhou a naladil na ní jiný kanál. Nakonec si vybudoval celou televizní stěnu s tuctem blikajících monitorů. Nechtěl, aby mu unikla jediná lákavá nabídka, novinka nebo reklama na produkt, který by mohl žalovat.

Také miloval televizní soutěže, přirozeně. Přišlo mu, že soutěžící tu v řádu minut vysílacího času vydělávají opravdu velké peníze. A přitom tak snadno!



Vstoupit do diskuse
Témata: Michael Larson, Dolar, CBS

Nejčtenější

Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu

Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up...

Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...

Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné

Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou...

Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....

Vrzání z půdy, padající šrouby. Mysleli, že jim doma straší, realita byla mnohem horší

Premium
I docela všední příbytek může ukrývat děsivé tajemství. Bude však za ním stát...

Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...

Kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách

Biologie o tom nerozhoduje. Zda si v sexu dovedeme říct o naplnění vlastních...

Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...

Dvoje necky či smrt stovkami řezů. Jaké byly nejkrutější techniky mučení

Premium
Mučení vodou. Vyslýchaná osoba musela pít, až praskaly vnitřnosti.

Výročí upálení Jana Husa nabízí otázku, jak se kdysi trestalo. Nic pro slabší povahy! Ačkoli, nejsme dnes naopak příliš útlocitní? I extrémně kruté metody popisuje magazín Víkend DNES.

Tak se to dělá. Zmrzlinář objevil chybu v televizní hře, vyhrál balík

Trochu jako minové pole. Pan Larson však věděl, jak jím prokličkovat.

Lidé sní, že jednou vyhrají v soutěži moře peněz. Michael Larson místo toho proseděl stovky hodin u televize a studoval blikající světýlka. Objevil způsob, jak porazit hru založenou údajně na náhodě....

6. července 2026

OBRAZEM: Klidný start do prázdnin. Potěšte se fotkami Mléčné dráhy a mlhovin

Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a...

Nabízejí vpravdě nebeský odstup od chvatu a shonu, od záplavy malých úkolů a potíží. Prostor k vydechnutí, zastavení se. Fotografie vesmíru jsou impozantní, spektakulární. V soutěži ZWO Astronomy...

5. července 2026

Dvoje necky či smrt stovkami řezů. Jaké byly nejkrutější techniky mučení

Premium
Mučení vodou. Vyslýchaná osoba musela pít, až praskaly vnitřnosti.

Výročí upálení Jana Husa nabízí otázku, jak se kdysi trestalo. Nic pro slabší povahy! Ačkoli, nejsme dnes naopak příliš útlocitní? I extrémně kruté metody popisuje magazín Víkend DNES.

4. července 2026

Pro sezení by mělo platit pravidlo třiceti minut, říká studie

Protáhnutí nestačí, ale každé zvednutí se ze židle pomáhá.

Vychází z desetiletého výzkumu rozsáhlého počtu mužů a žen. Přináší vážné varování o souvislosti mezi sezením a rizikem rakoviny. Jenže též důležitý detail: důležité není jen, kolik toho prosedíte,...

4. července 2026

Ať vás neomámí: reklama, která cíleně odrazuje, je tajná zbraň marketingu

Jedna jako druhá. A všechny apelují na všechny. Když se reklama rázněji vymezí,...

Říká vám, nabádá, varuje vás, že onen produkt rozhodně není pro vás. Jenže právě taková reklama může být nejúčinnější. Studie amerických psychologů ukazuje, že když značky přestanou mluvit ke všem a...

3. července 2026

Sopka změní rázem klima i dějiny. Tyto erupce nejde moc předvídat, říká geolog

Premium
„Sopečný popel není jako ten z kamen. Ostré milimetrové šrapnely dosahují...

Mají schopnost měnit světové klima i dějiny. Dokážou zničit úrodu i vytvářet úrodnou půdu. A jako lidstvo jsme jim úplně ukradení. „Ty úplně největší erupce se těžko předpovídají, protože s nimi naše...

2. července 2026

Vrzání z půdy, padající šrouby. Mysleli, že jim doma straší, realita byla mnohem horší

Premium
I docela všední příbytek může ukrývat děsivé tajemství. Bude však za ním stát...

Slyšíte z podkroví svého domu zvuky? I když všichni spí, ozývají se neobydlenými prostory tiché kročeje? Můžete se pochopitelně uklidnit, duchové neexistují. Ale ne tak docela. Vaši domácnost možná...

2. července 2026

Connery ho zbil, hereččina dcera ho zapíchla: konec mafiána v Hollywoodu

Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up...

Krásná, božská. Svými rolemi definovala osudové ženy. Skvěla se jako pin-up modelka. Fascinovala jako společenská celebrita. Život Lany Turnerové byl jako hollywoodský mýtus, jenže reálný. Sedm mužů,...

1. července 2026

Nejkrvavější husitská řež. U Ústí zmasakrovali tisíce Němců, ovlivnili vojenské strategie

Premium
Jedna z oblíbených rekonstrukcí husitské bitvy. Vidíme vozovou hradbu a palné...

Byl to jeden ze zlomových střetů husitských válek. Před 600 lety, v červnu 1426, porazily husitské svazy drtivě přesilu německých železných pánů. Střet byl unikátní ve dvou bodech – definitivním...

30. června 2026

Kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách

Biologie o tom nerozhoduje. Zda si v sexu dovedeme říct o naplnění vlastních...

Muži jsou aktivní, mají iniciativu. Řeknou si, co v posteli chtějí, podle svých sexuálních tužeb. Ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy...

30. června 2026

Měl zabít otce Hitlerovy atomovky. Nerozuměl německy a žádná bomba nebyla

Premium
Moe Berg. Muž, který měl rozhodnout o životě a smrti.

Chytač americké baseballové ligy Moe Berg proslul jako špion tím, že nezabil otce německé atomové pumy. Protože žádná nebyla.

29. června 2026

Příliš sexy. Moderní bikiny slaví 80 let. Pro papeže byly hříšné

Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou...

Jsou to docela sporé a jednoduché kousky oděvu. Přesto mají komplikovanou historii. Trvalo roky, než moderní bikiny samy sebe ve společnosti obhájily. Svět ohromily právě před osmdesáti lety, 5....

29. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.