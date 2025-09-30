Hošek byl šéfem tehdejších vyšetřovatelů a dnes je náměstkem pro prevenci u HZS hlavního města Prahy. Jak to přímo během zásahu vypadalo, popsal Martinu Kavkovi a Matěji Rychlému v rámci videopodcastu Spáleniště.
Kdy jste se do Divadelní ulice dostal?
Přibližně hodinu po ohlášení události. Na místě už probíhal plně rozvinutý zásah hasičského záchranného sboru a mnoho záchranářů už ošetřovalo raněné. V Divadelní a přilehlé Krocínově ulici bylo hodně trosek a všichni se museli pohybovat mezi nimi.
Hasiči minimálně dvě hodiny pracovali v prostředí, kde mohlo dojít k výbuchu.