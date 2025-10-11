Před filmovou kamerou se objevoval neuvěřitelných šest desetiletí. Poprvé koncem třicátých let v seriálu Our Gang jako malý roztomilý rošťák Mickey a pak třeba ve slavném snímku Poklad na Sierra Madre (1948) s Humphreym Bogartem. V dospělosti svou kariéru postavil na image drsného chlapíka, která odrážela jeho nelehkou životní cestu – měl krušné dětství, musel strpět týrání násilnického otce a opakovaně uvažoval o sebevraždě.
Tříměsíční soudní proces podrobně rozpitval hercovu kariéru plnou vzestupů a pádů i pikantní detaily z jeho manželství.