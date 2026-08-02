Za chvíli se však ozval řinkot skla a zbylí návštěvníci restaurace vyběhli ven. Výloha byla rozbitá, na zemi ležel Ivan H. a nehýbal se. Po jeho kumpánech se slehla zem.
Lékař, který na místo přijel těsně po dvaadvacáté hodině, už jen konstatoval smrt. Tělo zběžně prohlédl a do zprávy napsal, že Ivan H. podlehl bodnému zranění, které mu na levé straně hrudníku způsobil ostrý předmět, s největší pravděpodobností nůž.
Bylo možno zjistit jen krevní skupinu. Tou byla skupina A. Tuhle skupinu měla oběť i zadržený František R. Na takovém důkazu se tedy nedalo stavět.