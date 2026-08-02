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Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě

Alida Horváthová
  15:00
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali se, ale pak se přece jen zvedli.
Krimi příběh

Za chvíli se však ozval řinkot skla a zbylí návštěvníci restaurace vyběhli ven. Výloha byla rozbitá, na zemi ležel Ivan H. a nehýbal se. Po jeho kumpánech se slehla zem.

Lékař, který na místo přijel těsně po dvaadvacáté hodině, už jen konstatoval smrt. Tělo zběžně prohlédl a do zprávy napsal, že Ivan H. podlehl bodnému zranění, které mu na levé straně hrudníku způsobil ostrý předmět, s největší pravděpodobností nůž.

Bylo možno zjistit jen krevní skupinu. Tou byla skupina A. Tuhle skupinu měla oběť i zadržený František R. Na takovém důkazu se tedy nedalo stavět.

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