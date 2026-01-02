Kluci nazdar! Vševěd ví, jak krajané Fiala a Čejka dobývali v cizích službách póly

Těžko se domnívat, že i v reálných polárních výpravách zaznělo Beranovo „Kluci nazdar!“, ale přinejmenším jeden z hrdinů následujících příběhů češtinu ovládal, byť naši kotlinu opustili už jeho předci a on sám byl stoprocentním Američanem.
S Fialou na sever
Časopis Zlatá Praha přinesl roku 1906 informace o expedici na daleký sever, které se zúčastnil i „Čech, pan Antonín Fiala“. Autor překladu A. Krčil měl pravdu jen částečně. Polárník Antonín, či přesněji Anthony Fiala se narodil roku 1869 v Jersey City do rodiny českého původu. Jeho otec Antonín byl veterán války Severu proti Jihu, později se stal klenotníkem. Pocházel z Ostravska a do Spojených států přišel s rodiči jako dítě někdy v letech 1848–1849. O Anthonyho mamince Marii víme jen to, že její rodné příjmení bylo Kohoutová.
Expedice uvízla nedaleko Země Františka Josefa, kde byla loď rozdrcena krami, a tak tam musela dvakrát přezimovat.