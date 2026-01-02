Kluci nazdar! Vševěd ví, jak krajané Fiala a Čejka dobývali v cizích službách póly

Premium

Fotogalerie 9

Loď America v zimních ubikacích v Teplické zátoce Na začátku listopadu 1903. Expedice však uvízla u Země Františka Josefa, kde byla loď rozdrcena krami. | foto: Profimedia / koláž iDNES David Votruba

Jiří Martínek
  20:00
Poručík biologie George Beran rozmražený polární výpravou Čecha Karla Němce baví už desítky let fanoušky Divadla Jára Cimrmana. Historik a geograf Jiří Martínek alias doktor Vševěd z televizního pořadu Na lovu zná skutečné krajany, kteří se v cizích službách vypravili k zemským pólům. Seznamte se s Antonínem Fialou a Victorem Hugem Czegkou, či chcete-li Čejkou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Vševěd to ví

Těžko se domnívat, že i v reálných polárních výpravách zaznělo Beranovo „Kluci nazdar!“, ale přinejmenším jeden z hrdinů následujících příběhů češtinu ovládal, byť naši kotlinu opustili už jeho předci a on sám byl stoprocentním Američanem.

S Fialou na sever

Časopis Zlatá Praha přinesl roku 1906 informace o expedici na daleký sever, které se zúčastnil i „Čech, pan Antonín Fiala“. Autor překladu A. Krčil měl pravdu jen částečně. Polárník Antonín, či přesněji Anthony Fiala se narodil roku 1869 v Jersey City do rodiny českého původu. Jeho otec Antonín byl veterán války Severu proti Jihu, později se stal klenotníkem. Pocházel z Ostravska a do Spojených států přišel s rodiči jako dítě někdy v letech 1848–1849. O Anthonyho mamince Marii víme jen to, že její rodné příjmení bylo Kohoutová.

Expedice uvízla nedaleko Země Františka Josefa, kde byla loď rozdrcena krami, a tak tam musela dvakrát přezimovat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vševěd to ví

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

VIDEO Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili....

Guru jeskyňářů byl syn lékárníka z Kynžvartu, ví Vševěd. Češi na něj zapomněli

Vstup do jeskyně Postojna ve Slovinsku. Jeskyně je obvykle považována za...

Krajinu s jeskyněmi, propastmi, ponornými řekami apod. obecně nazýváme kras – nejen v češtině, ale...

Když se Evropa začala lámat na dvě části. Vševěd ví, kde jsou nejmladší sopky

Jezero Laacher See v Německu.

Ne, nebojte se, Říp ani Milešovka nevybuchnou a nehrozí to ani u sousedů. Ale je to sotva pár tisíc...

Dvě medaile za jedinou výhru. Vševěd ví o první šampionce z olympijské Paříže

Zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži v roce 1900.

Stačilo vyhrát čtyři zápasy a Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem měli olympijské zlato. Je to...

Rozkradený byt i velká zpronevěra. Vševěd ví o aférách prvorepublikových diplomatů

První Ministerstvo zahraničních věcí ČR začalo pracovat v Toskánském paláci na...

Ostuda za miliony, rozkradený byt, skandální milenecké avantýry i podvod na univerzitě. Do...

Nejčtenější

Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové...

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové manuály. Neobvyklé. Zachycují ozbrojené duely ženy a muže, který je půlkou těla zapuštěný v zemi. Má to být rozvod skrze...

K lepší erekci stačilo 30 mg denně. Studie prověřovala koření pro lepší sex

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

Prospěje erekci, ale nejen jí. Pomůže k větší sexuální touze, přinese intenzivnější uspokojení ze sexu. Studie chválí čtyřtýdenní kúru, v níž hraje hlavní roli koření. Koření z okvětních lístků...

Tip do nového roku. Dvacet sekund uleví od stresu a úzkosti

Dotek léčí. A věda to potvrzuje.

Je to velmi minimalistická praktika. Nestojí skoro žádný čas, nevyžaduje speciální prostory, pomůcky. Zvládnete ji docela snadno při práci, cestou do ní. Je velmi prostá. A funguje. Dosvědčila to...

Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Premium
Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav....

Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff...

Zvrhlý a brutální kanibal z Duisburgu. Přiznával tolik vražd, až to policii vadilo

Premium
Joachim Kroll (vpravo). Nakonec vypovídal tak moc, až to ohrožovalo reputaci...

Jedl odřezky z lidských těl. Nedělal to však kvůli kanibalskému chtíči. Chtěl ušetřit na nákupech masa. Na mrtvých dívenkách se ukájel i sexuálně. Kvůli vrozené impotenci však za sebou nechával tak...

Jako od Woody Allena: wehrmacht vymyslel pušku, která střílela za roh

Premium
Americký důstojník dělostřelectva předvádí strategickou výhodu německého...

Odborník na pračky na konci války vymýšlel neuvěřitelnou hloupost, která nakonec hloupostí vůbec nebyla, protože se podařila. Jen byla k ničemu. Zázračná zbraň válku Hitlerovi nezvrátila.

3. ledna 2026

Kluci nazdar! Vševěd ví, jak krajané Fiala a Čejka dobývali v cizích službách póly

Premium
Loď America v zimních ubikacích v Teplické zátoce Na začátku listopadu 1903....

Poručík biologie George Beran rozmražený polární výpravou Čecha Karla Němce baví už desítky let fanoušky Divadla Jára Cimrmana. Historik a geograf Jiří Martínek alias doktor Vševěd z televizního...

2. ledna 2026

Jak mě donutili fotit Tutanchamona. Martin Frouz o tisíciletých lebkách i pokladech

Premium
Martin Frouz mimo fotografování i přednáší na vysokých školách.

Korunovační klenoty, Závišův kříž, Ježíšův hřeb... To vše a ještě mnohem víc zdokumentoval s fotoaparátem Martin Frouz. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES prozradil, jaké příhody zažil s...

2. ledna 2026

Tip do nového roku. Dvacet sekund uleví od stresu a úzkosti

Dotek léčí. A věda to potvrzuje.

Je to velmi minimalistická praktika. Nestojí skoro žádný čas, nevyžaduje speciální prostory, pomůcky. Zvládnete ji docela snadno při práci, cestou do ní. Je velmi prostá. A funguje. Dosvědčila to...

1. ledna 2026

K lepší erekci stačilo 30 mg denně. Studie prověřovala koření pro lepší sex

Erektilní dysfunkce trápí stále víc mužů.

Prospěje erekci, ale nejen jí. Pomůže k větší sexuální touze, přinese intenzivnější uspokojení ze sexu. Studie chválí čtyřtýdenní kúru, v níž hraje hlavní roli koření. Koření z okvětních lístků...

31. prosince 2025

Přežili hodiny pod sutinami i měsíce v mrazu. Příběhy skutečných zázraků

Premium
Zřícené letadlo se do jezera Tustumena nepotopilo jen díky zamrzlému ocasu,...

Příběhy s dobrým koncem známe nejčastěji z pohádek. Někdy se však stane i ve světě reálném, že jsou prosby vyslyšeny a zázraky se odehrají i tehdy, kdy už všichni přestali doufat. Světové dějiny se...

31. prosince 2025

Penze pro mumii, AI věští z kávy: bizarní zprávy roku 2025

Vědmy, babice, věštkyně. Umělá inteligence zastane i je.

Kompletně opilý mýval a ochránkyně zvířat, která prokázala nebývalé pochopení pro jeho alkoholické tornádo v obchodě s lihovinami. Pomsta, která čekala v márnici na sexuálního násilníka. Taška, která...

30. prosince 2025

Souboj místo manželské poradny? Středověká bojová literatura ukrývá záhadu

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové...

Je to dočista detektivní pátrání. Jeho středobodem jsou středověké bojové manuály. Neobvyklé. Zachycují ozbrojené duely ženy a muže, který je půlkou těla zapuštěný v zemi. Má to být rozvod skrze...

29. prosince 2025

Zvrhlý a brutální kanibal z Duisburgu. Přiznával tolik vražd, až to policii vadilo

Premium
Joachim Kroll (vpravo). Nakonec vypovídal tak moc, až to ohrožovalo reputaci...

Jedl odřezky z lidských těl. Nedělal to však kvůli kanibalskému chtíči. Chtěl ušetřit na nákupech masa. Na mrtvých dívenkách se ukájel i sexuálně. Kvůli vrozené impotenci však za sebou nechával tak...

28. prosince 2025

Filmová nahota je často iluzí. Většina mužských a ženských orgánů je falešná

Premium
Robert Downey Jr. hrál v seriálu Sympatizant (2024) několik různých postav....

Tři prsa koketující prostitutky (Lycia Naff) z marťanského baru v kultovním sci-fi snímku Total Recall (1990), umělá brada Mickeyho Rourka v komiksovém filmu Sin City – město hříchu (2005), Jeff...

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slunovrat v duši. Proč dáváme dárky a jak s tím souvisí tma, líčí psychiatr Honzák

Premium
Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje...

Proč nám dělá dobře obdarovat o Vánocích blízké a jakou roli v tom hraje slunce a primáti? To vysvětluje psychiatr Radkin Honzák v kontextu lidské evoluce, vánoční mytologie a své nové knihy s názvem...

26. prosince 2025

Léčil nejlepší fotbalisty světa. Zdraví musíme jít naproti sami, říká profesor Dvořák

Premium
Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo...

Narodil se v socialistickém Hulíně. Děkovali mu světoví fotbalisté Ronaldo i Messi. Profesor Jiří Dvořák si celý život plní sen: pomáhá lidem ke zdraví. Přečtěte si mimořádný příběh mimořádného...

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.