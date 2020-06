Vraždící šprt či zvrácená hra s nožem. Zabíjeli, protože se nudili

Polemizování nad tím, proč se lidé vůbec vraždí, zaměstnává přemýšlivé hlavy od nepaměti. Vědci někdy uvádějí jako hlavní důvod to, že člověk je přirozeně násilný živočich. To se jen umocnilo v momentě, kdy lovec jdoucí po kořisti už přestal dychtit jen po prosté obživě a začal snít o zisku. Proto byl středověk plný násilí, až postupem času jeho míra zase klesala. Dnes připadají v civilizované společnosti zhruba čtyři vraždy na sto tisíc obyvatel. I to je vysoké číslo, ovšem v některých obzvlášť nebezpečných afrických zemích je to až sto padesát vražedných incidentů na stejný počet obyvatel.