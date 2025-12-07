Když při výslechu líčila, co vše ve své hororové kuchyni zvládla, jak rychle, účinně, zručně, soudce, prokurátor ani policie nevěřili. Jistě musí krýt syna, který jí přinejmenším pomáhal! Jenže co naplat, když ta žena trvala na svém? Jak se hýbnout z místa?
Vzali ji proto do márnice. A vyzvali ji, aby na jednom z těl jakéhosi zapomenutého, chudého nešťastníka předvedla, jak si s ním poradí.
Paní Leonarda Cianciulli mrtvolu naporcovala na devět kusů za méně než dvanáct minut.
Zachycená a usušená krev se pak stala s čokoládou, cukrem, moukou, vejci, mlékem, ingrediencí pro křupavé sušenky. „Napekla jsem jich spoustu a servírovala je dámám.“