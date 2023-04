Záhada mrtvého muže v šachtě. Vodítkem k vrahovi byly kazety s heavy metalem

Bylo sobotní dopoledne desátého dubna 1993, když se do jámy starého a dávno nefunkčního rudného dolu známého jako Černá ruda spouštěli členové zásahové jednotky a za jejich pomoci a asistence také technik a soudní lékař. Prohlédli tělo v šachtě i okolí a mrtvého neznámého pak zásahová jednotka vytáhla na povrch, aby je mohl lékař podrobněji ohledat.

Muž měl okolo krku uvázané elastické obinadlo a na těle řadu zranění, která byla už na první pohled způsobena pádem do čtyřicet metrů hluboké štoly. Ležel v ní maximálně tři dny, přesto už byly na jeho obličeji patrné stopy po zubech hlodavců. Mrtvý u sebe neměl žádné osobní věci, podle kterých by jej bylo možné identifikovat. Pitva pak potvrdila, že poranění odpovídala pádu a jevila vitální reakce. Muž byl do šachty shozen zaživa a příčinou smrti byl poúrazový šok a otok mozku. Nikoli udušení, jak se mohlo kvůli obinadlu omotaném okolo šíje na první pohled zdát.