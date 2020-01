Myslel, že má ledvinové kameny, nakonec ho deprese dovedly až k vraždě

Zelný trh je jedním z nejznámějších brněnských náměstí. V časech, kdy byla v Brně početná německá komunita, se tomuto místu říkalo Krautmarkt, ale v hovorové češtině tehdy i dnes je to jedině Zelňák. Aby však nedošlo k omylu, musíme hned uvést, že od 13. století, kdy toto náměstí vzniklo, byl součástí Zelného trhu také drůbeží trh, hrnčířský trh i trh vetešnický. Teprve až v 15. století se pro tato místa ustálilo označení Zelný trh. My však dnes tak hluboko do historie nepůjdeme. Náš příběh se odehrává v dobách první republiky, přesněji řečeno 18. října 1935.