Dnes si Franka Lloyda Wrighta připomínáme jako vizionáře, který navrhl tak ikonické stavby, jako třeba Guggenheimovo muzeum v New Yorku nebo rodinný dům Fallingwater v Pensylvánii. Na počátku dvacátého století byl svého druhu celebritou, o jejíž skandálech psaly všechny noviny. Vše začalo vztahem ženatého architekta s vdanou ženou. Jmenovala se Mamah Cheneyová a později se stala obětí masové vraždy.
K jídlu se posadila na verandě domu se svými dětmi, pět zaměstnanců obědvalo uvnitř. Zeptal se, jestli může z garáže přinést kanystr s benzinem na vyčistění špinavých koberců.