Retardovaný, přesto zosnoval plán vraždy. Před policií pak prchal vlakem

Výjezdová skupina z Banské Bystrice dorazila to březnové ráno 1966 do areálu podniku před sedmou hodinou spolu se soudním lékařem. Ten poklekl nad mrtvolou a určil dobu smrti. Vrátný zemřel zřejmě krátce před půlnocí, tedy ještě třiadvacátého března. Dále napsal do předběžné zprávy, že muž byl usmrcen těžkým předmětem s tupými hranami. Vrah hlídače udeřil do oblasti hlavy a obličeje celkem pětkrát. Poslední rány uštědřil už ležící oběti. Jako kdyby šlo o údery jistoty.

Šel tmavou nocí a pohazoval si sekerou. Jak moc má toho chlapa praštit? Aby se už nepohnul. Třeba už nikdy!