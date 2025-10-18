Město Prachatice je bránou na Šumavu a k tomu zde byl ještě na konci 18. století objeven údajně léčivý pramen svaté Markéty. Nebyl sice zrovna termální, naopak vodička to je proklatě studená, ale i to stačilo, aby tu vznikly lázně i s promenádou. Ty vzal s koncem 2. světové války ďas, ale zbyla tu železniční zastávka Prachatice-lázně a několik budov, jež dodnes fungují spíš jako zotavovny.
Právě od lokálky z lázeňské staničky stoupali do kopců nad Prachaticemi před polednem 7. srpna 1931 dva přátelé, aby si v téměř panenské přírodě prošli nějakou pěknou, osvěžující trasu. Minuli samotu Cvrčkov (německy Grilling) a pokračovali pěšinou směrem k rozcestí Třemšín. Vesele si rozprávěli, netušíce, na co v dalších minutách narazí. Pár desítek metrů před sebou náhle zaznamenali ležící ženu, která zpočátku vypadala, jako by si jen zdřímla v borůvčí.
Ať už si soudce o této výpovědi myslel cokoli, rozhodl se nic neriskovat a šoupl do vazby i překvapenou vdovu.