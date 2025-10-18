Jediné bodnutí přímo do srdce. Záhadu mrtvé v lese objasnila až další vražda

Premium

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Autor:
  15:00
Vražda beze svědků a zdánlivě i bez motivu zamotala v létě roku 1931 hlavu prachatickým i píseckým četníkům. Naštěstí nakonec nemusel přijít nikdo geniální jako pověstný rada Vacátko, aby bezohledný pachatel skončil před soudem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

Město Prachatice je bránou na Šumavu a k tomu zde byl ještě na konci 18. století objeven údajně léčivý pramen svaté Markéty. Nebyl sice zrovna termální, naopak vodička to je proklatě studená, ale i to stačilo, aby tu vznikly lázně i s promenádou. Ty vzal s koncem 2. světové války ďas, ale zbyla tu železniční zastávka Prachatice-lázně a několik budov, jež dodnes fungují spíš jako zotavovny.

Právě od lokálky z lázeňské staničky stoupali do kopců nad Prachaticemi před polednem 7. srpna 1931 dva přátelé, aby si v téměř panenské přírodě prošli nějakou pěknou, osvěžující trasu. Minuli samotu Cvrčkov (německy Grilling) a pokračovali pěšinou směrem k rozcestí Třemšín. Vesele si rozprávěli, netušíce, na co v dalších minutách narazí. Pár desítek metrů před sebou náhle zaznamenali ležící ženu, která zpočátku vypadala, jako by si jen zdřímla v borůvčí.

Ať už si soudce o této výpovědi myslel cokoli, rozhodl se nic neriskovat a šoupl do vazby i překvapenou vdovu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krimi příběh

Vtírala se do přízně celebrit. Slavný herec skončil jako psanec, vinili ho z její vraždy

Herec Robert Blake se svou druhou ženou, později zavražděnou, Bonny Lee Bakley...

Původně dětský herec Robert Blake se vypracoval do rolí výrazných postav na obou stranách zákona...

Vzal si do hlavy, že slavný doktor může za jeho stav. Oběť vyhlížel dva dny

ilustrační snímek

Zelný trh, jedno z nejznámějších brněnských náměstí, sehrál roli v příběhu, jenž se odehrál v době...

Zbožný tatík vraždil jako ďábel. Zmizelé prostitutky dlouho nikdo nepohřešoval

Vrah Robert Lee Yates si aktuálně odpykává trest 408 let odnětí svobody ve...

Že se v pokojném a zbožném tatíkovi od rodiny skrýval ďábel, zjistila washingtonská policie až po...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Záhadná vražda malostranského veksláka. Před výslechy začali podivně umírat svědci

Malostranské náměstí bylo ideálním místem pro sklad „obchodníka“ se vším, co...

Byla by chyba si myslet, že k nám kapitalismus vtrhl až po sametové revoluci. Soukromé podnikání tu...

Žena odhalila jeho úchylné tajemství. Ze strachu z vyzrazení ji ubil kladivem

ilustrační snímek

Seděl ve výslechové místnosti a marně se snažil přesvědčit vyšetřovatele, že jeho bývalá manželka...

Nejčtenější

Vtírala se do přízně celebrit. Slavný herec skončil jako psanec, vinili ho z její vraždy

Premium

Původně dětský herec Robert Blake se vypracoval do rolí výrazných postav na obou stranách zákona včetně detektiva v oblíbeném seriálu sedmdesátých let Baretta nebo vraždícího tuláka v dramatu...

Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie

Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a...

Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat

Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.

Onanii chtěl vymýtit i stravou. A světu dal pan Kellogg cornflakes

Je to příběh, který volá po zjednodušení, po zkratce. Jeho základní prvky jsou však skutečné. Reformátorské úsilí o život v čistotě, hledání zdravé stravy, boj proti masturbaci, holistický náhled na...

„Brali části těl a jedli je.“ Když rozzuření Nizozemci roztrhali premiéra na kusy

Premium

Narodil se před 400 lety, jmenoval se Johan de Witt a patřil ke klíčovým postavám rodícího se samostatného a pokrokového Nizozemska. Jeho konec však dodnes Nizozemci považují za ostudu. Rozzuřený dav...

Jediné bodnutí přímo do srdce. Záhadu mrtvé v lese objasnila až další vražda

Premium

Vražda beze svědků a zdánlivě i bez motivu zamotala v létě roku 1931 hlavu prachatickým i píseckým četníkům. Naštěstí nakonec nemusel přijít nikdo geniální jako pověstný rada Vacátko, aby bezohledný...

18. října 2025

První týden války a Británie už měla 450 tisíc mrtvých. K masakru lidi dohnal strach

Premium

Velký masakr psů a koček je přesně tou kapitolou historie, na niž ve Velké Británii nevzpomínají rádi. Páníčci nechávali své domácí mazlíčky utratit, prý aby je „uchránili před válečným utrpením“....

18. října 2025

Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie

Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a...

17. října 2025

Uřezaná ňadra hromadili v krabici pod oltářem. Stvořitel sekty trestu smrti unikl

Premium

Ďábel, monstrum. Na Robina Gechta se ona slova slétávala právem. Při soudním líčení se však vůdce vraždící sekty Chicagských rozparovačů usmíval. Sázel na to, že na něj obžaloba nemá dost důkazů....

16. října 2025

Problém porna je, jak ho používáme, prozradila sexkoučka v Naked Warm Up

Porno v ložnici? To může posloužit coby inspirace, ale jen těžko jako praktický návod. „Posiluje stereotypy, které propartnerské soužití zrovna nepodporují,“ vysvětluje v Naked Wam Up sexkoučka Julie...

16. října 2025

Srdce spiritismu. V Lily Dale žijí psychická média a mluví tam andělé

Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve vesničce Lily Dale v americkém státu New York pořád žije. A žijí tam i duše těch, jejichž těla z pozemského světa odešla. Tamní...

15. října 2025

Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat

Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.

14. října 2025

Jak si bezvládí vzal do rukou samozvaný král. Bláznivý rolník Jakub přesvědčil davy

Premium

Zjevil se před 580 lety v nejisté době po husitských bouřích. Zakotvil ve Stadicích, v bájném rodišti Přemysla oráče, a prohlásil, že je nový český král, Bohem povolaný. Kdo byl Jakub ze Stadic,...

13. října 2025

Onanii chtěl vymýtit i stravou. A světu dal pan Kellogg cornflakes

Je to příběh, který volá po zjednodušení, po zkratce. Jeho základní prvky jsou však skutečné. Reformátorské úsilí o život v čistotě, hledání zdravé stravy, boj proti masturbaci, holistický náhled na...

13. října 2025

„Brali části těl a jedli je.“ Když rozzuření Nizozemci roztrhali premiéra na kusy

Premium

Narodil se před 400 lety, jmenoval se Johan de Witt a patřil ke klíčovým postavám rodícího se samostatného a pokrokového Nizozemska. Jeho konec však dodnes Nizozemci považují za ostudu. Rozzuřený dav...

12. října 2025

Příběh moci, nádhery i krutosti. Mayové fascinují nejen rituály či brutálním sportem

Premium

Duchové pralesa. Pozorování kosmických těles. Krvavé rituály. Ohromující stavby, jako třeba dávné mayské město Chichén Itzá ukryté uprostřed pralesa, které je na úvodním snímku. Nejbrutálnější sport...

12. října 2025

Vtírala se do přízně celebrit. Slavný herec skončil jako psanec, vinili ho z její vraždy

Premium

Původně dětský herec Robert Blake se vypracoval do rolí výrazných postav na obou stranách zákona včetně detektiva v oblíbeném seriálu sedmdesátých let Baretta nebo vraždícího tuláka v dramatu...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.