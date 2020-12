Příliš mnoho podezřelých. Vraha mladé dívky odhalila až stopa v blátě

11:00

Do stanice Okříšky zbývalo jen pár kilometrů. Vlak zahoukal a za okamžik už mizel jeho poslední vagon v temnotě tunelu. Spatřil to na poslední chvíli. Na pravé kolejnici jako by ležel balík hadrů. Zabrzdit nestačil. V momentě, kdy se souprava přehnala přes podivnou překážku, nabyl strojvůdce téměř stoprocentní jistoty, že právě přejel lidské tělo.