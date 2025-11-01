Tragický příběh se odehrál v chladném dni 7. února 1936 v samém centru Prahy, na Václavském náměstí. Václavák byl tehdy stejně jako dnes výkladní skříní města. Nacházely se tu nejdražší hotely a restaurace, nejlepší obchody, provozovny, které tu měly své sídlo, patřily k tomu nejlepšímu a nabízely jenom samé noblesní výrobky.
Mezi takové podniky nepochybně patřil i módní krejčovský salon, který na Václavském náměstí v domě čp. 23 sídlil ve čtvrtém poschodí. Jeho majitelka, paní Izabela Moškovič, se ze všech sil snažila, aby zde vybudovala luxusní podnik zaměřený na kvalitní dámskou módu. Ostřížím okem, kterému nic neuniklo, sledovala jednak kvalitu výrobků, které zde pod rukama švadlen vznikaly, ale i chování personálu k zákaznicím. Požadovala, aby se zaměstnanci salonu měli k zákaznicím s vybranou zdvořilostí i vstřícností, prostě podle zásady náš zákazník – náš pán.
Vpustila onoho muže do svého království. Netušila, že už za malou chvíli bude svého rozhodnutí litovat.