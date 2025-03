Netušil, že hostí svého vraha. Z mladého souseda se vyklubal psychopat

Když to odpoledne pátého prosince 1964 dorazili do domku v osadě Príkra v okrese Považská Bystrica první příslušníci VB, bylo jim na první pohled jasné, že tohle je případ pro mordpartu. V kuchyni plné špinavého nádobí a prázdných lahví od kořalky a vína ležel šikmo na posteli Ján K. Nohy měl spuštěné na zem a hlavou, tedy tím, co z ní zbylo, se opíral o zeď. Obrovský otvor, který se táhl od pravého až k levému spánku a od čelní až po týlní kost naznačoval, že vrah na něj vystřelil. Jednalo se s největší pravděpodobností o brokovnici s podomácku vyrobenými náboji. Na zemi se válela nábojnice, na posteli a mrtvém rozsypané broky.

Lup, za kterým byl jeden zmařený lidský život, mu vynesl sto patnáct korun.