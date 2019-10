Vražda tatínka dvou dětí. Alkohol, agrese a ukradené auto

Mrtvý ležel tváří v nehluboké vodě, jeho ruce splývaly na hladině. Že nežije, by poznal každý, světlou košili (nebo co to měl sakra na sobě) na zádech navíc „zdobila“ jasně rudá barva. Hrouzek nechal psa psem, a co mu síly stačily, upaloval do Chrástu. „Telefon, rychle mi vytoč esenbé!“ pokřikoval na vyděšenou prodavačku konzumu.