Nešťastná láska navrátilce z války. Legionář postřelil mladou dívku

Psala se léta 1918–20, kdy se domů, do nově vzniklé Československé republiky, začali houfně vracet příslušníci našich zahraničních legií, kteří se při bojích v zahraničí zasloužili o vznik našeho státu. Nebylo jich málo, ve francouzských legiích bojovalo 8 000 Čechů a Slováků, v italských legiích jich bylo 20 000 a v Rusku to bylo dokonce 60 000 mužů. To byla velká síla, a tak není divu, že tyto jednotky se staly po svém příchodu do vlasti reálným základem našich ozbrojených sil. To se uvádí v oficiálních pramenech té doby. Nesmíme však zapomenout, že s návratem našich legionářů souvisela i řada problémů čistě lidského charakteru.