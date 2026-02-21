„Štvalo mě, jak tam dřepí.“ Chladnokrevnost vraha zaskočila i zkušené kriminalisty

Premium

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Alida Horváthová
  13:00
Seděl na břehu řeky, opíral se o kmen stromu a prozpěvoval si. Chodil sem často. Buď na ryby, anebo když trochu přebral a pohádal se se ženou. Byly dvě hodiny ráno. Rudolf Š. netušil, že na místě zvaném Přívoz není sám. „Seber se a táhni! Nedívej se na mě, nebo ti dám do rypáku!“ zařval na něj kdosi ze tmy. To byla poslední slova, která v životě slyšel.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

Byl už večer pětadvacátého května 1959, když na služebnu SNB přišla žena. Představila se jako Božena Š. a sdělovala příslušníkům, že od včerejší noci postrádá svého manžela Rudolfa. Líčila, že přišel domů kolem půlnoci spolu s jejím otcem. Oba byli opilí. „Táta hned zalezl, ale Ruda si nahlas zpíval. Rozčílil mě, nechtěla jsem, aby vzbudil děti, a tak jsem mu řekla, ať okamžitě táhne na kutě,“ popisovala. Podle jejích slov manžel vesele rozpřáhl ruce a pronesl: „Ach, to je taková škoda jít spát, když je tak krásně!“ a odešel.

Jenže ani ráno ještě doma nebyl. Věděla, kam chodívá, a tak se vydala k Přívozu. Tam jej však nenašla. Nebyl ani v práci, do své oblíbené hospody navečer taky nedorazil, a tak se rozhodla, že jeho zmizení nahlásí.

Pak se s klidným srdcem odebral domů přesvědčený, že co voda vzala, nikdy už nevydá.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické...

Lidský chameleon vraždil své ženy a děti a zavíral je do sudů. Aby mohl stále mizet

Chameleon Rasmussen. Odhalit, kým vlastně byl, si vyžadovalo... jednu urputnou...

Kolik životů může prožít jediný člověk pod falešnými identitami? A kolik životů musí zmařit, aby...

Rafinovaný zločin na Židovské radnici. Slavný inspektor odhalil lupiče podle bot

Stopy po vloupání do trezoru

Kdo uměl za první republiky vykrást trezor, byl považován v „galérce“ za smetánku. A vlastně...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Vetchý stařík jako netvor fenomén. Sériový vrah byl sbírkou sexuálních abnormalit

Nevyhlížel jako netvor, který by zabíjel, porcoval, jedl děti. Právě to Albert...

Nejen sadismus, též kanibalismus a nekrofilie. A koprofilie. Urofilie, pedofilie, pikerismus. Podle...

Výstřely v noblesním módním salonu nikdo nečekal. Žárlivcova scéna skončila tragédií

Václavské náměstí v roce 1936.

Žárlivost už v lidském životě zavinila lecjakou tragédii. Člověk v takovém případě jako by přestal...

Nejčtenější

Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny...

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.

Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí

„Je to, jako by byli kluzákem, čím větší plocha křídla, tím delší cesta,“...

Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Premium
Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...

OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest...

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze...

Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....

„Štvalo mě, jak tam dřepí.“ Chladnokrevnost vraha zaskočila i zkušené kriminalisty

Premium
ilustrační snímek

Seděl na břehu řeky, opíral se o kmen stromu a prozpěvoval si. Chodil sem často. Buď na ryby, anebo když trochu přebral a pohádal se se ženou. Byly dvě hodiny ráno. Rudolf Š. netušil, že na místě...

21. února 2026

Jako Al Capone. Paříž v roce 1944 děsily gangy amerických dezertérů

Premium
Paříž vítá americké vojáky. Ve výřezu Alfred Whitehead.

Loupili a zásobovali nenasytný černý trh ukradeným armádním benzinem, jídlem, cigaretami i pastou na zuby. Krádeže prováděli se zbraněmi jako vojenské akce. Jen na cigaretách vydělali 28 milionů...

21. února 2026

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

21. února 2026

Na sítích doučuje děti. Učitel by měl být empatický parťák, míní influencer Řežábek

Premium
Robin Řežábek

Studenty učí nejen matematiku a češtinu, ale taky to, jak se vlastně učit. A to i přesto, že se kdysi zapřisáhl, že nikdy učit nebude. Dnes má influencer Robin Řežábek tisíce sledujících a tak trochu...

20. února 2026

Jako německý Švejk. Zoufalý pan Voigt napálil uniformou radnici i militarismus

Pan Voigt poznal, že šaty dělají člověka. Zvlášť, když jsou vojenské – a je to...

Byl zoufalý, ale měl nápad. Když propuštěného trestance společnost šikanovala upřením šancí na obživu, pořídil si pan Voigt vojenskou kapitánskou uniformu. Užíval si pocit uznání. Zverboval si...

19. února 2026

Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí

„Je to, jako by byli kluzákem, čím větší plocha křídla, tím delší cesta,“...

Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...

18. února 2026

Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny...

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.

17. února 2026

Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....

16. února 2026

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Premium
Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...

15. února 2026

Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest...

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze...

14. února 2026

Ztraceni v tajze. Američtí piloti přežívali na mechu a žábách, zachránilo je zrcátko

Premium
Úpatí pohoří Sichote-Aliň. Pro americké letce se oblast stala noční můrou....

Zázrak přežití v divočině z roku 1944. Čtyřicet dnů téměř bez ničeho bloudili v pralese, jedli žáby, žížaly a mech. Nakonec jim pomohlo zrcátko. Ukončilo velkou záchrannou akci Rusů, kteří je hledali...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.