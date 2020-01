Kam zmizel strýček? Přivedl si milence, místo lásky však ochutnal pomstu

Druhá polovina šedesátých let v Československu vypadala, že komunistický režim chytil – alespoň ekonomicky – druhý dech. Současně se zjevně uvolňovaly společenské poměry. Optimisticky to vypadalo například s bytovou výstavbou, kdy Prahu i další města začala obklopovat nová sídliště. Většina lidí se ze starých, vlhkých pavlačáků do nových bytů s koupelnou a ústředním topením těšila, to je nutno přiznat.