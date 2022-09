Ševcovské kladívko. Odporování manželovi se stalo Františce osudným

Nyní seděl místní obvodní lékař na služebně malého oddělení VB v obci nedaleko Třebíče a službukonajícímu příslušníkovi líčil svou poslední návštěvu u své pacientky Františky Ch.

„Víte, tyhle manžele mám v péči řadu let a jejich zdravotní stav už dlouhou dobu není dobrý. Několikrát jsem nařídil hospitalizaci a byl jsem přesvědčený, že už se z nemocnice nevrátí, ale pokaždé se nějakým zázrakem zmátořili. Teď, tedy přesně před třemi dny, když jsem nalezl paní Ch. mrtvou v posteli, jsem usoudil, že zřejmě podlehla mozkové mrtvici, a tak zněla i moje zpráva. Ptal jsem se jejího muže, proč má paní na nose odřeninu, a on tvrdil, že spadla na obličej. Připadalo mi to logické, ale…“ odmlčel se. Až na pokyn příslušníka pokračoval dál. „Ale pak se začaly obcí šířit ty podivné řeči.“