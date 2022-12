Polštářový vrah s temným dětstvím. Zabil desítky lidí, život pro něj neměl cenu

Říká se, že ten největší vliv na rozvoj osobnosti dítěte má jeho rodina. A tu neměl Yvan Keller zrovna čítankovou. Narodil se v roce 1960 v obci Wittenheim v departementu Haut-Rhin v severovýchodní Francii, tedy jen kousek od hranic s Německem a Švýcarskem. Život v pohraničí ale nepředstavoval takový problém jako to, že doma bylo dalších osm dětí a rodiče se živili jako potulní výrobci košů. Peněz bylo opravdu málo, navíc Kellerova matka brzy zemřela a otec musel začít pracovat v dolech, aby rodinu nějak uživil. Ale nedařilo se mu to, proto potomky nutil zapojit se do pracovních aktivit též.

Policistům se hrůzou ježily všechny chlupy na těle, když jim vrah líčil, jak bylo jeho mordování poklidné a harmonické.