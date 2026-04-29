Proč „dost dobrý“, a ne „výborný“ život?
Dnešní doba je plná tlaku, perfekcionismu a očekávání – od společnosti, druhých i nás samotných. Podobnému nastavení jsem v minulosti taky propadl, což se mi nakonec vymstilo psychicky i zdravotně. Uvědomění, že „dost dobrý“ stačí, patřilo k mým největším zjištěním za roky terapeutických sezení, která jsem po prožitých patáliích absolvoval. Chtěl jsem tuhle myšlenku předat dál.
Kniha se původně měla jmenovat Osm tváří stresu. Co všechno nás dnes stresuje?
Moderní hrozby jsou různé a patří mezi ně spousta věcí, které na první pohled vůbec nepůsobí jako stresory. Když se s někým pohádáme nebo nám přijde nepříjemný pracovní e-mail, dokážeme si to snadno zaškrtnout jako stres. Dnes je jím však i nedostatek spánku, špatná fyzická kondice, bolest těla a svalů nebo třeba všudypřítomný elektromagnetický smog z chytrých zařízení. Všechno se kumuluje a plní jeden společný stresový zásobník. Pak je pouze otázkou času, kdy se pomyslné ucho utrhne.
Během dne pak tělu zbytečnou zátěž ušetří i obyčejná výměna populárních bezdrátových sluchátek za klasická drátová. Omezíme tím neustálý přenos signálu přímo skrz hlavu.