náhledy
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.
Autor: koláž iDNES
V roce 1973 se objevila ve filmu Serpico. Zvýraznila svéráznou, nezdolnou osobnost čestného policajta Franka Serpica herce Al Pacina. Byl čestný – a proto odmítnutý systémem.
Autor: koláž iDNES, Getty Images
Ovšem toto je absolutní ikona. Travis Bickle ztvárněný Robertem De Nirem ve filmu Taxikář má M65 v klasické olivové barvě, doplněnou o nášivky. V roce 1976 definovala nastavení svého nositele: vyloučený ze společnosti, s nádechem temna, se skrytou výhrůžkou.
Autor: koláž iDNES, Profimedia.cz
V první části filmu Smrt darebáka z roku 1977 Alain Delon vystupuje jako Xavier Maréchal v obleku. Když se děj překlápí do konfrontace, souboje, smyčka se kolem něj utahuje, nastupuje čas pro variaci bundy M65.
Autor: ČTK
Teď si dopřejme intermezzo a předveďme si bundu M-1965 Field Jacket, známou též jako M65, M-65, v armádním použití. Americké vojsko ji zavedlo v roce 1965, širokého rozšíření se dočkala ve válce ve Vietnamu, zejména v chladných obdobích po monzunových deštích. Takto vyhlíží armádní verze.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Model 65 nahradil bundu M-1951 (která byla vylepšenou verzí M-1941 z druhé světové války). Hlavní viditelný rozdíl byl v límci, M65 (vlevo) měla stojáček se zipem, předchozí verze (vpravo) klasický košilový.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Nyní však zase zpět k filmu. V dramatu Kramerová vs. Kramer (1979) bunda M65 s Dustinem Hoffmanem dokládá, že dobyla civilní šatník sedmdesátých let.
Autor: ČTK
Klasickou vojenskou M65 měl ve své zlomové roli ve filmu Můj bodyguard v roce 1980 Adam Baldwin. K postavě drsného Rickyho seděla.
Autor: ČTK
Hulvátskému, neotesanému, ale vrchovatě lidskému vrchnímu komisaři Horstu Schimanskému dělala parťáka v mnoha dramatických eskapádách. Do seriálu Místo činu si ji v roce 1981 přinesl sám jeho představitel Götz George. Komisařova verze se pyšnila rebelsky odpáranými nárameníky.
Autor: Profimedia.cz
Armáda jej použila, zničila a odkopla. Trauma mělo jméno války ve Vietnamu, takže je jasné, že do civilního světa po návratu z pekla John Rambo ve filmu Rambo: První krev (1982) nešikovně a smolně vejde právě v bundě M65.
Autor: Profimedia.cz
Terminátor Arnolda Schwarzeneggera nemohl mít jen tak běžnou M65. Měla kožené doplňky a cvočky, protože ji v prvním dílu terminátorského cyklu (rok 1984) ukořistil troufalému punkerovi.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1986 do M65 oblékl film Se strachem v zádech postavu detektiva, kterou hrál Billy Crystal.
Autor: Profimedia.cz
Kurtwood Smith řídil jako nemilosrdný zločinec Clarence Boddicker v dystopickém RoboCopovi (1987) v černé variantě M65.
Autor: Profimedia.cz
Tady bychom ji možná nečekali. Ale i osobitost učitele pana Miagiho M65 podtrhla. Film Karate Kid 3, rok 1989
Autor: Profimedia.cz
A hodila se i do gangsterského thrilleru Pravdivá romance (1993). Olivově zelená bunda osázená nášivkami seděla k revoltující roli Christiana Slatera.
Autor: Profimedia.cz
Symbolem pomsty se stala M65 ve filmu Boty mrtvého muže v roce 2004: s minulostí v něm bude účtovat Paddy Considine.
Autor: Profimedia.cz
Skončit jen u M65 by byla škoda. Do filmu se přirozeně dostala i M51. A nadělalo to jisté zmatky a vedlo to k mnoha zaníceným debatám: jaká bunda je v jakém filmu? Tady však nemůže být sporu. M*A*S*H je zasazený do války v Koreji, kapitán Benjamin Hawkeye Pierce Alana Aldy proto nosí samozřejmě M51.
Autor: Profimedia.cz
Jen ve válečných reáliích M51 nezůstala. K postavě drsného lovce žraloků Quinta ve filmu Čelisti (1975) bundokošile inspirovaná M51 seděla výtečně.
Autor: Profimedia.cz
I ve snímku Annie Hallové z roku 1977 hraje M51. Postavě Alvyho Singera, kterou ztvárnil Woody Allen, vdechla intelektuálskou ležérnost.
Autor: Profimedia.cz
M51 Fishtail Parka je dlouhou, kabátovou verzí bundy. A víc než ve filmu Quadrophenia (1979) jich v žádném jiném nikdy nenajdete. Hudební snímek je věnovaný subkultuře mods. A jejími poznávacími znameními byla kromě skútrů plných zrcátek a světel právě tyto kabáty.
Autor: Profimedia.cz
Variace na obě bundy doputovaly i do českého filmu. Jiří Lábus měl v epizodě Mimikry v Třiceti případech majora Zemana (1979) M51, samorostlý detektiv Kuneš Hynka Čermáka nosí v seriálu Cirkus Bukowsky (2013) zelenou Surplus M65, civilní repliku americké M65.
Autor: Česká televize