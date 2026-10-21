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Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize
Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....
Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.
Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií
Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....
Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...
Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk
Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...
Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.
Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií
Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....
Už neběháme jen pro zdraví a výkony. Z běžné aktivity se stal fenomén a byznys
Běháme pro radost. Pro dobrý pocit. Pro zdraví, pro vítězství. Utíkáme před problémy. Z běhu se stal společenský fenomén i miliardový byznys. Proč nás tolik láká uběhnout maraton či sdílet každý...
Rady do ložnice: Mám divočejší sexuální představy než partnerka, píše čtenář
Nový a fajn vztah, ale odlišný pohled na sex, jeho hranice i frekvenci. Čtenáři Kamilovi, který by chtěl více sexu, a divočejšího, než jeho přítelkyně, radí sexological bodyworkerka Lucie Sitařová....
Působila sympaticky. Lektor sebeobrany nejen o eskortování manželů Stodolových
Jako člen „zásahového komanda“ vězeňské služby se Ladislav Filip podílel na pacifikaci vzpoury ve věznici v Bělušicích v roce 2020. Během své kariéry se opakovaně účastnil eskortování nejtěžších...
Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody
Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...
VIDEO: Letecký unikát. Česká akrobatická skupina ovládla jedinečný manévr
Při akrobatickém létání musí piloti zvládat přetížení až 10 G, manévry v trojrozměrném prostoru i naprostou souhru. Česká skupina Flying Bulls Aerobatic Team nyní vstupuje do nové kapitoly. Její...
Messner před 40 lety vylezl na Lhoce s vadou chlopně. Jak to srdce zvládlo?
Uběhlo 40 let od chvíle, kdy Reinhold Messner dokončil výstup na horu Lhoce, a stal se tak prvním člověkem, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů. Až dnes přitom zjistil, že jak Korunu...
Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk
Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...
Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize
Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....
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Krtčí lidé zaujali New York. Mizí a vynořují se z kanálů
Bylo to mystérium, které obyvatelstvo New Yorku zaujalo po měsíce. Party lidí otvíraly poklopy kanálů a nechávaly se spolknout podzemím metropole, jinde byli podivíni zase vidět, jak vylézají na...
Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti
Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.