Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65

Autor:
Fotočlánek
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická... V roce 1973 se objevila ve filmu Serpico. Zvýraznila svéráznou, nezdolnou... Ovšem toto je absolutní ikona. Travis Bickle ztvárněný Robertem De Nirem ve... V první části filmu Smrt darebáka z roku 1977 Alain Delon vystupuje jako Xavier... Teď si dopřejme intermezzo a předveďme si bundu M-1965 Field Jacket, známou též... Model 65 nahradil bundu M-1951 (která byla vylepšenou verzí M-1941 z druhé... Nyní však zase zpět k filmu. V dramatu Kramerová vs. Kramer (1979) bunda M65 s... Klasickou vojenskou M65 měl ve své zlomové roli ve filmu Můj bodyguard v roce... Hulvátskému, neotesanému, ale vrchovatě lidskému vrchnímu komisaři Horstu... Armáda jej použila, zničila a odkopla. Trauma mělo jméno války ve Vietnamu,... Terminátor Arnolda Schwarzeneggera nemohl mít jen tak běžnou M65. Měla kožené... V roce 1986 do M65 oblékl film Se strachem v zádech postavu detektiva, kterou...
Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž...

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....

Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická...

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.

Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií

Přísné utajení už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité,...

Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....

Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky,...

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...

Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk

Aby spánek občerstvil, posílil, obnovil energii, je na místě mu nabídnout...

Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...

Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická...

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.

21. října 2026

Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií

Přísné utajení už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité,...

Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....

20. října 2026

Už neběháme jen pro zdraví a výkony. Z běžné aktivity se stal fenomén a byznys

Premium
Běháme pro radost. Pro dobrý pocit. Pro zdraví. Pro vítězství. Za maratonským...

Běháme pro radost. Pro dobrý pocit. Pro zdraví, pro vítězství. Utíkáme před problémy. Z běhu se stal společenský fenomén i miliardový byznys. Proč nás tolik láká uběhnout maraton či sdílet každý...

19. října 2026

Rady do ložnice: Mám divočejší sexuální představy než partnerka, píše čtenář

Sex dovede být ožehavým tématem. Jenže otevřená debata vztah prohloubí, dodá mu...

Nový a fajn vztah, ale odlišný pohled na sex, jeho hranice i frekvenci. Čtenáři Kamilovi, který by chtěl více sexu, a divočejšího, než jeho přítelkyně, radí sexological bodyworkerka Lucie Sitařová....

19. října 2026

Působila sympaticky. Lektor sebeobrany nejen o eskortování manželů Stodolových

Premium
Ladislav Filip

Jako člen „zásahového komanda“ vězeňské služby se Ladislav Filip podílel na pacifikaci vzpoury ve věznici v Bělušicích v roce 2020. Během své kariéry se opakovaně účastnil eskortování nejtěžších...

18. října 2026

Veverčí godzilla i supermanka. Zasmějte se nad fotkami komické přírody

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky,...

Sází na humor, protože představuje rozpustilé, leckdy nedůstojné momentky, jenže za nimi se skrývá vážnější mise. Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards chce skrze emoce upoutat pozornost k divoké...

18. října 2026

VIDEO: Letecký unikát. Česká akrobatická skupina ovládla jedinečný manévr

České akrobatické kvarteto Red Bull Aerobatic Team si troufne na nejtěžší výzvy...

Při akrobatickém létání musí piloti zvládat přetížení až 10 G, manévry v trojrozměrném prostoru i naprostou souhru. Česká skupina Flying Bulls Aerobatic Team nyní vstupuje do nové kapitoly. Její...

17. října 2026

Messner před 40 lety vylezl na Lhoce s vadou chlopně. Jak to srdce zvládlo?

Reinhold Messner v rozhovoru pro Der Spiegel řekl, že mu lékaři nedávno odhalili vrozenou srdeční vadu.

Uběhlo 40 let od chvíle, kdy Reinhold Messner dokončil výstup na horu Lhoce, a stal se tak prvním člověkem, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů. Až dnes přitom zjistil, že jak Korunu...

16. října 2026

Aby vás spánek víc posilnil: zajistí to prostý návyk

Aby spánek občerstvil, posílil, obnovil energii, je na místě mu nabídnout...

Chceme-li vylepšit spánek, chceme-li si nadělit takový, který nás výrazněji občerství, mocněji posílí, může to být ta nejlepší cesta. Nejjednodušší, přesto nejefektivnější. A vede i k lepší...

16. října 2026

Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž...

Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní....

15. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krtčí lidé zaujali New York. Mizí a vynořují se z kanálů

Je to jako novodobá legenda. Lidé se však v New Yorku do podzemí skutečně...

Bylo to mystérium, které obyvatelstvo New Yorku zaujalo po měsíce. Party lidí otvíraly poklopy kanálů a nechávaly se spolknout podzemím metropole, jinde byli podivíni zase vidět, jak vylézají na...

14. října 2026

Sexy, krásná a svobodná. Letušky měly vytvářet dojem přístupnosti

Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby....

Jako by patřily aerolinkám. Letušky byly součástí produktu, nabízené služby. Takže ještě než mohla žena vstoupit na palubu, musela splnit soubor požadavků, které s létáním neměly pranic společného.

13. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×