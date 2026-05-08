Budoucího vůdce světového proletariátu smrt jeho staršího bratra vážně zasáhla. „Za tohle mi zaplatí! Přísahám!“ pronesl Lenin podle svědků ještě jako vzorný sedmnáctiletý žák klasického gymnázia v Simbirsku na adresu carské rodiny, když se o popravě jedenadvacetiletého Alexandra dozvěděl. Takovou výhrůžku od spořádaného třídního premianta nikdo nečekal. Tehdy se poslušný student Vladimír Uljanov začal měnit v bezskrupulózního revolucionáře.
Pro Lenina byl jeden z hlavních organizátorů atentátu, který osobně konstruoval i bomby, vzorem a inspirací. Nejen v nenávisti k carské despocii, ale i pokud jde o poučení. Podle legendy totiž Lenin po bratrově popravě mj. prohlásil: „My půjdeme jinou cestou.“