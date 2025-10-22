Mona Lisa dva roky ležela pod postelí. Jak slavný obraz ukradl z Louvru Ital

Na Monu Lisu se do pařížského Louvru přijde ročně podívat kolem 10 milionů lidí. Na malém snímku je Vincenzo Peruggia (8. října 1881 – 8. října 1925), který na počátku 20. století slavné dílo Leonarda da Vinci ukradl a odvezl do Itálie. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Martin Zeman
  15:00
Když před 100 lety v říjnu 1925 zemřel, svět si toho ani nevšiml. Nicméně za připomínku stojí: Ital Vincenzo Peruggia byl totiž strůjcem „největší umělecké krádeže 20. století“, jak se zmizení Mony Lisy z pařížského Louvru před více než stoletím označovalo.

Spekulace, zda to byl vlastenec, obyčejný zloděj, nebo člen nějaké organizované skupiny, se v poválečné době pokusila vyjasnit jeho dcera Celestina Peruggia, když motivy svého otce popsala italským médiím.

Jak byla jeho akce smělá, tak byla prostá.

