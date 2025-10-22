Spekulace, zda to byl vlastenec, obyčejný zloděj, nebo člen nějaké organizované skupiny, se v poválečné době pokusila vyjasnit jeho dcera Celestina Peruggia, když motivy svého otce popsala italským médiím.
Jak byla jeho akce smělá, tak byla prostá.
Na Monu Lisu se do pařížského Louvru přijde ročně podívat kolem 10 milionů lidí. Na malém snímku je Vincenzo Peruggia (8. října 1881 – 8. října 1925), který na počátku 20. století slavné dílo Leonarda da Vinci ukradl a odvezl do Itálie. | foto: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
