Jak popisuje a dokládá Simon Trafford, přednášející středověké historie z Londýnské univerzity, stojí vlastně jen na třech pilířích, legendách.
Příběhy z hodovních síní
Tím prvním je staroanglický hrdinský epos Beowulf. Ten se, čistě technicky, Vikingů vlastně ani netýká. Příběh, který popisuje, se totiž odehrává v šestém století. Tedy dobře o dvě století dříve před nástupem „vikingské éry“. Nicméně sdílí mnoho společného s pozdějšími vikingskými příběhy.
Většina děje se totiž odehrává kolem velkých síní, například těch patřících dánskému králi Hrothgarovi. V nichž hostí své následovníky chutnými pečínkami a medovinou, na oplátku za jejich podporu v minulých i budoucích bojích. Autor Beowulfa opěvuje ten válečnický vztah, podložený konzumací jídla a pití, ale neoddělitelně spjatý se ctí a loajalitou.
Druhý významný pramen medoviny pak dlí v severské mytologii. Ve velké síni boha Odina, Valhöll, hodují a pijí Einherjové. Ti nejhrdinštější a nejváženější válečníci padlí v bitvě. Konzumují nekonečný proud medoviny, jež teče z vemen kozy jménem Heiðrún, která žije na střeše hodovní haly.
Třetí a poslední příběh pojednává o Odinově krádeži medoviny. Tu tekutou a opojnou substanci vytvořili dva trpaslíci, z medu a krve bytosti jménem Kvasir, kterou zavraždili. Těm, kdo ji pijí, medovina propůjčuje dary moudrosti a básnických dovedností. Celý ten děj je poměrně dlouhý a složitý, ale vrcholí tím, že Odin medovinu spolkne a unikne v podobě orla, jen aby část z ní vyloučil zpět, když je pronásledován.
Všechny tři případy jasně demonstrují symbolický a kulturní význam medoviny v mytologii a hrdinských příbězích vikingské doby.
Jak však podotýká Trafford, „to zdaleka není důkazem, že by se snad v Anglii, na Islandu nebo Skandinávii skutečně konzumovala medovina v nějak velkém měřítku“.
Z Valhaly až do regálů. Vikingové jako brand
Podle údajů Fortune Business Insight bylo v roce 2023 na světě zobchodováno medoviny za 533,3 milionu dolarů, s předpokladem osmiprocentního nárůstu trhu do dalších let. A jen Polsko, které stojí na špici evropského žebříčku, vyprodukovalo v tomtéž roce okolo 710 milionů litrů medoviny. To je přibližně sedmdesátkrát víc, než kolik by vůbec byla maximálně schopná v devátém století vyprodukovat celá Evropa z veškerého tehdy dostupného medu. Součástí růstu popularity medoviny je její vikingské napojení.
Když totiž při bádání v historických zdrojích odhlédneme od zmíněné trojice příběhů a přiblížíme se více dobové faktografii, například praktickým textům, zákonům, listinám a sepsaným rodovým ságám, zjistíme, že prameny medoviny v nich vysychají.
Nepíše se o ní.
Nápoj z příběhů
Absence medoviny v archivních materiálech popisujících vikingský každodenní život ostře kontrastuje s tím, jak často v nich bývají zmiňovány jiné druhy alkoholu. Není problém narazit na zmínky o ealu, obilném pivu. Píše se o beoru, jablečném vínu, cideru. Zmiňuje se win, hroznové víno.
V čistě funkčních a praktických souvislostech, jako jsou objednávky a platby alkoholu, jeho transport, směna, je zpravidla řeč o všemožných jiných nápojích než medovině.
Ne že by se medovina a slova od ní odvozená v historických záznamech vůbec neobjevovala. Jenže se zmiňují téměř vždy v silně emotivním a poetickém kontextu.
Popíjení medoviny patřilo k imaginárnímu světu dávných hrdinů, bohů a starých králů, nebyl top nápoj pro běžné pití. Ono hojné pití medoviny v hodovní síni bylo převážně symbolické. Představovalo cosi jako smluvní pouta cti v idealizované společnosti válečníků.
Medovina kdysi bývala vysoce ceněným alkoholickým nápojem. Pravděpodobně tím nejžádanějším nápojem, a to dlouho před nástupem vikingské éry. Její vzácnost pak naznačuje i to, že měla své čestné místo ve Valhölle či v Hrothgarově síni.
Avšak v hranicích všedního života byla, kvůli nedostatku medu, v severní Evropě velmi drahá a jen obtížně dostupná. Na stolech v hodovních síních skutečných Vikingů se o ni zavadit nedalo. Žádné prolévání medoviny hrdlem poháry ze zahnutých rohů se nekonalo. Vikingským mužům to nevadilo. Popíjeli a opíjeli se nezřízeně ledasčím jiným.
Ale medovina a Vikingové jsou nostalgická hrdinská fikce. Mýtus. Medovina byla pro Vikingy nápojem z říše příběhů.