Je to snad první „portrét“ vikingského muže. „O vikingských účesech jsme neměli nikdy podrobné vědomosti,“ podotýká dánský muzejní kurátor Peter Pentz a dodává: „Tady však máme všechny detaily.“
První portrét?
Na mysli má sošku, kterou objevil v dánském Národním muzeu a jejíž zkoumání a kontext shrnul ve studii v magazínu Medieval Archaeology. Vykopávky ji nalezly již v roce 1797 v hrobě vikingského válečníka ve Vikenu v jihovýchodním Norsku. Vědci ji tehdy pečlivě zdokumentovali, zanesli do muzejního registru – a zapomněli na ni. Na to, až ji v archivech Pentz objeví, čekala více než dvě stě let.
„Když jsem na ni v jednom ze skladů muzea narazil, naprosto mě to překvapilo. Seděla tam, dívala se přímo na mě – a já jsem takového Vikinga nikdy neviděl, ani jednou za celé ty roky, co jsem v muzeu,“ líčil.
Ona postava, vlastně její torzo, je jedinečná. Jinak se totiž vikingské artefakty soustředí na zachycení zvířecích motivů, abstraktních symbolů a uzlových ornamentů. Tady však hledíme na muže. „Je to poprvé, co vidíme figurku vikingského muže, s vlasy ze všech úhlů. Unikát,“ cituje Pentzova nadšená slova magazín Smithsonian.
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Jenže postava nemá jen detailně vyvedené vlasy, ale nabízí i výmluvný výraz ve tváři. To je rovněž neobvyklý doklad. Pokud již totiž Vikingové sami sebe zobrazovali, například na mincích, byli to velmi prosté „podobenky“, tváře nenesly žádné výrazy, byly bez individuálních detailů, podotýká historik pro portál France24. Byly to neplastické tváře – archetypy: válečník, žena.
Soška nabídla to, co nám jinak vykopávky odpírají. Můžeme tak zobrazeného Vikinga porovnat s tím, jak si Vikingy představuje naše dnešní kultura.