Fakta o Vikinzích, která překvapí. Znali homosexualitu, ctili hygienu

Část 1/7

Co si uneseš, je tvoje

Vikingský stereotyp. Literatura, výtvarné umění, filmový průmysl mají svůj obraz Vikingů. Od skutečné historie se liší.

Velmi mladé vikingské ženy byly předmětem vynucené sňatkové ekonomiky, která přesunem věna posilovala či oslabovala celé rody. Preferenčně byly vyvdávány za budoucí nositele majetku, dědice - prvorozené syny. Čímž Seveřané velmi nerozvážně ohrožovali svůj genofond.

Šance druhorozených synů na to, jak bez disponování vlastním majetkem přijít doma k nevěstě, byly dost omezené. Nemohli za ně totiž platit takzvaný mundr, spojený s žádostí o sňatek. Cestou k řešení se ukázaly být nájezdy na cizí země, ženami oplývající. A nejen ženami.

Zdrojem blahobytu vikingské společnosti a motorem prosperity byl obchod s unesenými otroky. Živé lidské zboží tvořilo až desetinu populace Skandinávie. Domácnost mohla mít až třicítku takových thrallů, zbídačených a bezprávných osob, s hodnotou nižší než hospodářská zvířata. Vypalování vesnic v Normandii a nakradené cennosti byly jen vítaným bonusem plenění. To, co Vikingové chtěli z nájezdů přivážet domů, byli ženy a otroci. Prodávali je až daleko za Volhou, v Buchaře nebo v Abbásovském kalifátu. Nebyli to muži ctností a hrdé etiky, ale otrokáři.