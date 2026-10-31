Nabízí devět žertovných kousků, neschází mezi nimi nemotorné ptáče Stevena Chu. Když se mládě ústřičníka amerického nedůstojně rozplácne, jeho přihlížející matka to džentlmensky, s nadhledem nepřejde. Poučení: kdo se dívá na cestu, nezakopne o klacek. „Snad si příště dá větší pozor,“ jako by sděloval matčin pohled.
Čtyři fotosety Wildlife Comedy Awards 2026
Soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 obdržela přes deset tisíc fotografií a videí, z celkem 112 zemí. Je to vůbec nejvíc za celou její historii. Posláním soutěže není jen nasvítit přírodu v jejích žertovných chvilkách – chce s ní lidstvo propojit emocemi a podpořit tak úsilí o ochranu divoké přírody.