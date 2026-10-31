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Klopýtají, mračí se, třeští. Veselá videa ukazují rozmary zvířat

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Není jen plný elegance, krásy, poetiky. Ve světě zvířat najdeme i rozmary, nepovedenosti, trapasy, situace, které jako by byly legračními nápodobami onoho lidského. V soutěži Nikon Wildlife Comedy Awards 2026 je zachycuje i sekce videí.
Část 1/9

Nabízí devět žertovných kousků, neschází mezi nimi nemotorné ptáče Stevena Chu. Když se mládě ústřičníka amerického nedůstojně rozplácne, jeho přihlížející matka to džentlmensky, s nadhledem nepřejde. Poučení: kdo se dívá na cestu, nezakopne o klacek. „Snad si příště dá větší pozor,“ jako by sděloval matčin pohled.

Čtyři fotosety Wildlife Comedy Awards 2026

Krádež za bílého dne na svém fotosetu zaznamenal Curt Lundeen. První snímek dokumentuje šok: „Počkat, a tebe sem pozval kdo?“ ptá se orel bělohlavý s kořistí v drápech.
Panika: „Ruce pryč od mého úlovku!“
Pobouření: „Zastavte toho ptáka!“
A nakonec údiv a rezignace: „Jak mohl tak snadno pláchnout?“
17 fotografií

Soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 obdržela přes deset tisíc fotografií a videí, z celkem 112 zemí. Je to vůbec nejvíc za celou její historii. Posláním soutěže není jen nasvítit přírodu v jejích žertovných chvilkách – chce s ní lidstvo propojit emocemi a podpořit tak úsilí o ochranu divoké přírody.



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