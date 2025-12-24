Velmi jednoduché zařízení, ocelový kolík, oprátka, páka a propadliště. Popravčí místnost byla strohá, její vybavení nijak sofistikované. Prosté, smrtící. Do osudů těch, kdo v popravčí místnosti pankrácké věznice končili svůj život, nahlíží kniha A odsuzuje se k trestu smrti Petra Šámala.
V Praze se odehrál druhý ročník unikátního skateboardového závodu Red Bull Steep Street. Čtrnáct špičkových jezdců z celého světa se v Žitomírské ulici na Praze 10 postavilo na start 239 metrů dlouhé trati s osmi překážkami, kde rozhodovala kombinace rychlosti a triků.
Ukazuje, že máme rozmanitá těla, a že je to tak v pořádku. Vede muže k tomu, aby se na svá těla vzájemně koukli, že to z nich gaye neudělá. Moderátorky podcastu Vyhonit ďábla oceňují Naked Attraction z mnoha úhlů.
Ve skicrossu vyhrál, co mohl, včetně dvou titulů mistra světa, ale přišlo zranění a konec kariéry. Od té doby létá Tomáš Kraus po světě a hledá nejskvostnější místa na lyžování od Japonska až po Spojené státy.