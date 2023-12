Samotka jako šlechetný dar. Měla nabídnout kajícný klid

„Bylo to šlechetný, vznešený experiment, který skončil absolutní katastrofou,“ líčí pro portál PBS klinický psychiatr Stuart Grassian. Jeho slova mají váhu, dlouhodobá vězeňská izolace je tématem, na které se zaměřuje. Podtrhuje přitom, že původní záměr byl nesený nejbohulibějšími motivy.

Izolace měla hříšníka oddělit od zla ve společnosti, po způsobu mnichů mu měla nabídnout ticho, klid pro nerušené přiblížení se Bohu, usazení myšlenek a vlastního „já“. „V samotce se vězni měli přirozeně vyléčit od zel vnější společnosti,“ popisuje.

Projekt se stal snad nejpřípadnější ilustrací rčení, podle něhož je cesta do pekla vydlážděna dobrými úmysly.

Samota jako bezpečí a náprava

Kvakerské hnutí, je známé též jako Přátelé, se do Spojených států dostalo z Anglie, kde v polovině sedmnáctého století vzniklo kolem George Foxe. Chtělo se vrátit k čistotě, pravdě původního křesťanství, stálo na ryzím humanismu, pacifismu, sounáležitosti, solidaritě. I proto pro něj byly věznice nepřijatelným, nedomyšleným zkondenzovaným odkladištěm hříchů, chyb, zlých lidských vlastností, byly institucí, kterou bylo třeba reformovat. Posunout ji k nápravě zločinců.

Nápad na izolaci trestanců prý nevyrostl výhradně uvnitř kvakerské komunity, líčila v roce 2016 za kvakery pro senátní slyšení o reformě spravedlnosti funkcionářka hnutí Ruth Flowerová. Navázali na předchozí úvahy náboženských komunit, které hledaly alternativu pro tresty smrti a vězeňské podmínky, které viníky dehumanizovaly, týraly, pošlapávaly. Ani Flowerová však neskrývá, že kvakeři jsou se samotkami spojováni právem.

V devadesátých letech osmnáctého století se pod vlivem kvakerské propagace izolace vězňů rozšířila věznice Walnut Street Jail v Philadelphii. Je uváděna jako prototyp moderního vězeňství, popisuje magazín Mother Jones. Jejím cílem bylo zločince nejen trestat, ale rovněž napravovat. Samotky nabídla třetině vězňů. I když jen načas, kvůli přebytku vězňů projekt korodoval a trestanci se v celách zase dál vršili pohromadě. Samotky se však objevovaly i v dalších zařízeních, v roce 1797 přicestovaly do Newgate Prison v New Yorku, samotkovou „modernizací“ prošly věznice v New Jersey, Massachusetts, Marylandu. Samotky měly vést k pokání, kajícnosti.

V roce 1829 se poté otevřela věznice Eastern State Penitentiary v Pensylvánii. Žalář pro nejhorší kriminálníky, Amerika takovým říká „supermax“, vznikl kompletně podle kvakerského modelu, zadání. A kvakeři ho také vedli. Naděje, které do alternativního věznění vkládali, se měly naplnit právě tady. Internovaným se mělo dostat bezpečného prostoru, ochrany před přeplněností hromadných cel, před naakumulovanou brutalitou, vlčím zákonem a vládou těch nejbrutálnějších, před bezmocí a nemožností se hrůze schovat.

Místo toho se záhy vyjevilo, že samotka nabídla sofistikovanější ničení lidské důstojnosti, dokonce zbavovala příčetnosti, duševního zdraví.

Omyl humanistů: mrzačení zaživa

„Absolutní samota, pokud ji nic nepřeruší, je za hranicemi lidské síly. Ničí zločince bez ustání a bez slitování. Nenapravuje, zabíjí,“ byli si hodnocením jistí Alex de Tocqueville a Gustav de Beaumount, kteří přijeli americký „nápravný“ systém obhlédnout z Francie v roce 1831. Model nebyl nikdy korunován úspěchem, nevede k nápravě, shrnuli svá pozorování.

Charles Dickens, který své zážitky z návštěvy země vylíčil v Amerických poznámkách, nezastíral, jak jej pohled na zmučené obyvatele samotek, s divokýma očima, zbavené smyslů, s bledou pletí, vyděsil. Byli zbaveni všeho, systém jim ponechal jen mučivou úzkost a strašlivou zoufalost, zaznamenal si.

Jednoho z vězňů našel, jak si upřeně civí na ruce, šťourá se v nich až do odhaleného masa, pak zvedne oči a zírá na holé zdi. Jiný odpovídal na jeho dotaz přerušovaně, i on nakonec skončil u strnulého pohledu. „Jako by něco zapomněl,“ přišlo spisovateli. Americký systém odsoudil jako beznadějný, krutý, zlý. „Zastávám názor, že toto pomalé a dennodenní dušení zaživa, kdy se člověk týrá s pomocí záhad vlastního mozku, je nevyčíslitelně horší než jakékoli tělesné mučení,“ poznamenal Dickens.

Nutno dodat, že kvakeři nebyli k následkům vlastního experimentu slepí. Již v roce 1838 proti samotkám bojovala přední britská kvakerka Elizabeth Fry, o další reformy usilovali i američtí kvakeři. Jenže nápad se v jejich zemi usadil pevně.

Lehká cesta dovnitř, obtížná ven

Ještě dnes je v jisté formě samotek ve Spojených státech vězněno více než 122 tisíc mužů, žen a dětí, shrnuje zpráva organizací Solitary Watch a Unlock the Box z května roku 2023. Dodává, že izolace se nenařizuje pouze těm „nejhorším z nejhorších“, nebývá to nástroj, který se aplikuje až jako poslední možný. „To je velmi daleko od pravdy,“ namítá web Solitary Watch.

V samotkách se ocitají lidé s neléčenými psychickými potížemi, muslimové, členové gangů, ti, co nahlásí znásilnění nebo týrání ze strany bachařů. Transgenderové osoby, ti, co byli pozitivně testovaní na drogy, nositelé specifických politických postojů. Dostat se na samotku je docela snadné, vyjít z ní ven je velmi těžké.

Na jak dlouho se do izolace chodí? Solitary Watch přiznává, že přesná data scházejí, neshromažďují se. V roce 2011 bylo v Kalifornii, před sériemi hromadných hladovek, právních protestů a následnými reformami, v Pelican Bay State Prison 1 100 mužů na samotkách déle než pět let, z toho polovina více než deset, dvě stovky po více než patnáct let, osmasedmdesát bylo v izolaci drženo déle než dvacet let. Pravděpodobně nejdéle byli izolací mučeni tři afroameričtí odsouzení známí jako Angola 3. Mimo kontakt s lidmi byli drženi po devětadvacet, dvaačtyřicet a čtyřiačtyřicet let.

„Spojené státy jsou jedinou zemí světa, která se uchyluje pravidelně, běžně a na dlouhodobé bázi k této formě trestu,“ cituje magazín Smithsonian psychologa Craiga Haneye. Připomíná, že například v roce 2014 vědecký panel označil držení na samotkách za neefektivní techniku pro nápravu, která páchá nenávratné škody na duševním zdraví svých obětí.

„Jsme společenské bytosti a lidé, kterým je upírána možnost smysluplné interakce s jinými, začínají ztrácet smysl sebe sama, své vlastní identity,“ uvádí Haney. Samotka s sebou přirozeně nese deprese, úzkosti. A též neurologické následky, dopady na mozkovou architekturu. Dlouhodobé vystavení organismu stresu anebo depresi zmenšuje hipokampus, který zodpovídá za prostorovou orientaci, paměť, rozhodování, poznávací schopnosti. Neurovědkyně Huda Akilové poznamenává, že nikdo neprovedl pitvu osoby, která byla držena po dlouhou dobu v izolaci a depresích, má však za to, že takové podmínky ničí velmi důležitou část mozku.

Vědecký panel v roce 2014 vyslechl i Roberta Kinga, který byl v izolaci držený po devětadvacet let, než byl v roce 2001 shledán nevinným. „Zvládám jen krátké vzdálenosti. Přišel jsem o schopnost srozumět se s rozlehlejším terénem. Ještě ani dnes nedokážu větší vzdálenosti,“ uvedl třináct let po svém propuštění.