|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Jak se liší vězení světa. Cely jako pokojíčky i středověké kobky
OBRAZEM: Jak se liší vězení světa. Cely jako pokojíčky i středověké kobky
Od přeplněných špinavých kobek až po cely, které rozměry i moderním vybavením připomínají hotelové pokoje. Podmínky, v nichž si vězni odpykávají tresty odnětí svobody, se propastně liší. Důraz na...
OBRAZEM: Ursula Andressová. 90 let bohyně sex-appealu, pro níž svět oněměl
Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu. Změnila jí život. Jenže jen proto, že o to usilovala. Jako děvče z dobré rodiny se Ursula Andressová vydala vstříc...
Mafiánova synka hodila Cosa Nostra do kyseliny. A ztratila tvář
Podstoupil dva roky pekla. Mafie malého hocha věznila, trýznila, umučila k smrti, hodila do kyseliny. Otec Giuseppe Di Mattea, sám gangster, se totiž rozhodl proti svým ctihodným šéfům z Cosa Nostry...
Studie hledala toxickou maskulinitu. A našla překvapení
Prohání se společenskými debatami, píše se o ní v médiích. S lehkostí, jako by toxická maskulinita byla všudypřítomný fantom. Studie psycholožky Deborah Hill Cone se rozhodla zjistit, jak rozšířená...
Cpát jed na pole je hřích. Hydrolog líčí, jak pesticidy kazí vodu a proč pít kohoutkovou
Jak bezpečné je napít se v Česku z potoka? Čím nejvíc škodíme vodě kolem nás? A co nám teče z kohoutku? Odpovědi pro Magazín Víkend DNES přináší environmentální chemik Martin Pivokonský.
Sliboval, že je dostane mezi hvězdy. Pak vrah z Atlanty děti uškrtil
Jako soudek se střelným prachem, u kterého stačí jen škrtnout zápalkou a skončí to explozí. Takovou atmosférou žila Atlanta od letních prázdnin 1979 až do jara 1981. Černošská předměstí, ovšem žádná...
Kráska a žárlivec. Lidé ve vesnici se divili, že s ním vydrží, vztah se proměnil v horor
Žárlivost je cit, který dokáže rozbušit srdce mnohem prudčeji než láska. O pravdivosti okřídleného výroku se asi každý z nás někdy přesvědčil na vlastní kůži. Žárlivost tak může vést až k opravdovým...
OBRAZEM: Ursula Andressová. 90 let bohyně sex-appealu, pro níž svět oněměl
Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu. Změnila jí život. Jenže jen proto, že o to usilovala. Jako děvče z dobré rodiny se Ursula Andressová vydala vstříc...
Systém obřího podvodu byl málem legální, ale přešlápl. Jak pan Ponzi okradl Ameriku
Zhruba před sto lety byl jistý Charles Ponzi obviněn ze spáchání „podvodu století“, jak případ nazýval dobový tisk. Jednalo se o dnes již dobře známé letadlo, které se v angličtině označuje jako...
Instruktorce nahé jógy se při finálovém výběru podlamovala kolena
V pořadu Naked Warm Up, který populární seznamce předchází, si moderátor Vítek Zach povídal s režisérem a producentem české a slovenské verze show Naked Attraction, Matějem Pichlerem. Poodhalil...
Brutální tajemství doby železné. Masový hrob ukrýval ostatky žen a dětí
Je to jedno z nejrozsáhlejších známých prehistorických vraždění v Evropě. Cílilo na ženy a děti. „Musela to být brutální událost,“ říká s ohledem na stopy násilí na ostatcích z hrobu v Karpatské...
OBRAZEM: Jak se liší vězení světa. Cely jako pokojíčky i středověké kobky
Od přeplněných špinavých kobek až po cely, které rozměry i moderním vybavením připomínají hotelové pokoje. Podmínky, v nichž si vězni odpykávají tresty odnětí svobody, se propastně liší. Důraz na...
Mafiánova synka hodila Cosa Nostra do kyseliny. A ztratila tvář
Podstoupil dva roky pekla. Mafie malého hocha věznila, trýznila, umučila k smrti, hodila do kyseliny. Otec Giuseppe Di Mattea, sám gangster, se totiž rozhodl proti svým ctihodným šéfům z Cosa Nostry...
Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících
Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr, se narodil maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat medicínu. Díky zkušenostem z vlastní rodiny už od dvanácti věděl, co chce dělat. Dnes ve...
Studie hledala toxickou maskulinitu. A našla překvapení
Prohání se společenskými debatami, píše se o ní v médiích. S lehkostí, jako by toxická maskulinita byla všudypřítomný fantom. Studie psycholožky Deborah Hill Cone se rozhodla zjistit, jak rozšířená...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
Cpát jed na pole je hřích. Hydrolog líčí, jak pesticidy kazí vodu a proč pít kohoutkovou
Jak bezpečné je napít se v Česku z potoka? Čím nejvíc škodíme vodě kolem nás? A co nám teče z kohoutku? Odpovědi pro Magazín Víkend DNES přináší environmentální chemik Martin Pivokonský.
Teror, tunely, vlastní armády. Seznamte se s vládci mexických kartelů
Mísí se v něm extrémní, nejbrutálnější násilí se sofistikovanými logistickými operacemi. S neuvěřitelnou mírou korupce. S astronomickými zisky. Svět drogových kartelů je pevně propojen s Mexikem....