Hořce osudová láska. Zastřelil tchána, aby chránil milovanou. Už se však neshledali

Možná si někdo z vás vzpomene na tenhle smutný příběh. U jeho zrodu stála hořce osudová láska. Kdyby Antonín Pospíšil na jedné venkovské veselce nepotkal Hanu, prožil by nejspíš činorodý bohabojný život v kruhu úplně jiné rodiny.
Jenže s Hanou vyženil problematického tchána. Ludvík Nehera zetě nenáviděl. Sekýroval ho a ponižoval. Představoval si pro dceru minimálně inženýra. Vyučený zámečník Pospíšil skoro 40 let s manželkou trpně snášel šikanu. V jedné vypjaté chvíli, poté co 16. března 2016 tchán surově napadl svou dceru, v něm bouchly saze. A pětaosmdesátiletého muže zastřelil.
„Tata hledal noviny, rozčílil se, hnal mě do kuchyňky, kde mě přirazil k radiátoru. Vrazil mi koleno do břicha, chytil mě za krk a začal rdousit,“ vyprávěla dcera.