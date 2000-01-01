V útrobách obávaného vězení, v jeho celách a chodbách zněly výstřely, zvenku jeho zdmi otřásaly výbuchy. Pokus o útěk malé skupiny vězňů se před osmdesáti lety, 2. května 1946, změnil v dvoudenní válku a obléhání věznice Alcatraz. Na jejím konci bylo pět mrtvých. Bachař Ed Miller, na snímku, bitvu o vězení přežil.
Tady jsou prvotní aktéři celého příběhu. Bernard Paul Coy (uprostřed), bankovní lupič z éry hospodářské krize, byl hlavním organizátorem. Přidal se k němu Marvin Hubbard (vlevo) a Clarence Carnes, nejmladší vězeň Alcatrazu, v šestnácti dostal doživotí za únos a vraždu.
Kvarteto doplnil Joseph Cretzer, vrah a člen gangu, který loupil banky na západním pobřeží (na fotce je vpravo, zleva Coy a Hubbard).
Plán vymyslel Coy. Na svých obchůzkách, které dělal jako uklízeč, našel slabinu strážního systému. Jeho citlivé místo. A začal připravovat jeho naplnění: Začal hubnout. Shodil deset kilo.
Druhého května 1946 v půl druhé odpoledne to začalo. Hubbard s Coyem přemohli dozorce Williama Millera a vzali mu sadu klíčů. Pak následoval pilíř celého plánu: vpád do strážního prostoru se zbrojnicí. Na fotce k němu ukazuje jeden z dozorců.
Vyhublý Coy roztáhl mříže připraveným nářadím, napatlal se kolomazí a mezi mřížemi se eskamotérsky do skladiště zbraní protlačil. Vězeňští funkcionáři na snímku ukazují Coyovo náčiní.
Vše šlo podle plánu. Vězni se zmocnili haldy granátů se slzným plynem, obušků, pistole, pušky. Otevřeli cely, i když většina jejich obyvatel se útěk rozhodla neriskovat, do svých cel se vrátila. Ke čtveřici se přidali jen dva odvážlivci, toto je Miran Edgar Thompson, únosce a vrah – a chronický útěkář, na kontě měl osm uprchnutí zpoza mříží.
Tady máme Sama Shockleyho. Seděl za únos, většinu času za mřížemi strávil v „díře“, v izolaci, na betonové podlaze, kde se u něj rozvinula schizofrenie a jeho IQ kleslo na 54, k mentálnímu věku osmiletého dítěte. I ten se k pokusu o útěk přidal.
A vše se stále odehrávalo podle Coyových záměrů. S kumpány zdolali a do cel, jako je tato, zavřeli devět dozorců. Sebrali jim zbraně, klíče, postupovali krok za krokem. Podle svého scénáře.
Dovést je měl až k přístavu, na snímku je pod číslicí 8 (vzbouřenci byli v hlavní budově pod číslem 5). Mezi 14:10 a 14:30 z přístavu každý den vyplouvala k San Francisku loď. Podle plánu se měli uprchlíci převléct za dozorce – a ty naopak přestrojit za vězně a nastoupit s nimi na loď jako s rukojmími. A nechat se dovézt ke svobodě.
Zbývalo jediné, odemknout těžké dveře z vězeňského bloku na dvůr a k přístavu. A v tom plán selhal. Oproti předpisům klíč bachař Miller sice opravdu měl u sebe, ulehčoval si tak práci. Jenže když ho vězni zajali, ukryl ho do toalety. Věděl, jak důležitý je: to on dělil vězně od útěku.
Coyova banda tam klíč nakonec našla, jenže předchozí pokusy odemknout dveře špatnými klíči, zámek zablokovaly. Prchající seznali, že jsou v pasti. Toto je překážka, která jim v naplnění plánu zabránila: dveře na cestu na dvůr a k přístavu.
Blok ovládli – ale ven se z něj těžko dostanou. Rozzlobení a zoufalí vzbouřenci zahájili krvavé třeštění, začali pálit do cel na zajaté bachaře. Nepřežil William Miller, na snímku.
Nato vězni začali pálit na ostrahu na strážních věžích: doufali v chaos, který jim nabídne příležitost. O vzpouře se vědělo. Vězeňská správa vypnula elektřinu. Nechala povolat dvě čety mariňáků. Začala válka.
Toto je ústřední postava ofenzívy proti vzbouřencům. Důstojník mariňáků Charles Lafayette Buckner IX v Alcatrazu představil metodu, kterou se svými muži vyvinul proti japonským silám ve válce v Pacifiku.
Na střeše vězeňské budovy hloubili otvory, jimiž shazovali granáty – a tím povstalce vháněli, kam chtěli: do kouta, kde jim nakonec scházel jakýkoli manévrovací prostor.
Třetího května se vzbouřenci ozvali telefonem. Vězeňská správa trvala na jediném možném ukončení boje, bezpodmínečném vzdání se. Živé nás nikdy nedostanete, odpověděl Cretzer. Splnilo se mu to. Tady, v této chodbě našel svou smrt.
Během dvoudenní bitvy o Alcatraz padli dva bachaři, tři vězni, zraněno bylo čtrnáct dalších dozorců (na fotkách je Fred Roberts a Robert Baker) a jeden vězeň.
Shockley (uprostřed) a Thompson (vpravo) dostali za účast na povstání trest smrti. Carnes (vlevo) se popravě vyhnul, zajatí bachaři totiž vypovídali, že neposlechl instrukcí svých kumpánů a odmítl je zabít. Dostal další doživotí, ale v roce 1973 byl propuštěný.
Obzvlášť tragickou postavou celé vzpoury byl Hubbard. Jen pár dní po válce o Alcatraz ho čekal odvolací soud, protože si stěžoval, že předchozí líčení bylo dotčeno přiznáním, které z něj policisté vymlátili. Kdyby k odvolacímu líčení došlo, měl podle prokurátora značnou šanci, že bude osvobozený.
