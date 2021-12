Nebezpečné je i vapování. Dvojnásobně zvyšuje riziko erektilní dysfunkce

Její autoři z Grossman School of Medicine Newyorské univerzity svou práci uvádějí motivem, který je přesný a pádný: „Elektronické cigarety jsou pro mnoho lidí nástrojem k omezení kouření nebo cestou k tomu, jak s ním přestat úplně. Proto bychom měli znát vztah mezi vapovacími produkty a potenciálními dopady na sexuální zdraví mužů.“

Vedoucí práce Omar El Shahawy přitom nezastírá, že elektronické cigarety jsou pravděpodobně obecně méně škodlivé než kouření cigaret. „Nejsou však bez rizika,“ zdůraznil pro server Insider.

Průkazná data

Říká to i na základě výzkumu, pro který si vzal s kolegy k ruce objemná data ze studie o konzumaci tabáku a jejích dopadech na zdraví, konkrétně měli údaje o 13 711 mužích starších dvaceti let. K tomu zohlednili ještě podmnožinu o 11 207 pánech mezi dvaceti a pětašedesáti lety, o nichž věděli, že jejich zdravotní historie nezahrnuje žádné kardiovaskulární potíže.

Celkem 4,8 procenta všech pánů uvedlo, že používají elektronické cigarety, zastoupení měli o něco větší v podskupině. V celém vzorku vapovalo nikotin denně 2,1 procenta, v podmnožině 2,5 procenta.

Prevencí proti impotenci: pomoci může přerušovaný půst a vitamin D Chcete-li se vyhnout potížím s erekcí a viagře, zkuste vsadit na pravidelné postění se. Přeskočit některá jídla během dne nebo po dva dny v týdnu zmenšit příjem kalorií, může být cesta, jak se impotenci vyhnout nebo s ní bojovat. Naznačuje to aktuální studie. A jiná dodává, že pomoci může i vitamin D.

Výzkum poté zajímalo jejich sexuální zdraví formou sebehodnocení. Muži odpovídali na dotaz, zda zažívají problémy s pohlavním stykem, měli popsat, jaká je jejich schopnost erekce při milování. Jejich výpovědi nakonec odborníci poměřili s daty o jejich užívání elektronických cigaret.

Výsledky byly přesvědčivé, shrnuje tisková zpráva autorů práce na serveru EurekAlert. V celém vzorku měli páni, kteří vapovali denně, 2,2krát vyšší riziko erektilní dysfunkce. V podmnožině pánů bez kardiovaskulárních chorob dokonce 2,4krát vyšší než páni, kteří se elektronickým cigaretám vyhýbali.

Právě proto, že ona podskupina zahrnovala muže s běžnými hodnotami indexu tělesné hmotnosti a bez kardiovaskulárních potíží, je podle vědců průkazným dokladem souvislosti mezi vapováním a erektilní dysfunkcí. Dalším dokladem bylo, že potíže s erekcí měli i muži, kteří v době výzkumu používali elektronické cigarety, nikdy předtím však nebyli kuřáky těch klasických. A platilo to i o vapujících pánech, kteří nikdy neměli problémy s cholesterolem, cukrovkou, obezitou, které by erektilní dysfunkci mohly vysvětlovat též.

Nikotin je vždy špatný

Výsledkem ani jeho přesvědčivostí však vědci, jejichž práce vyšla v magazínu American Journal of Preventative Medicine, nejsou překvapeni. „Nikotin je nikotinem v jakékoli formě. A teorie říká, že přinejmenším některé elektronické cigarety dokážou do těla doručit jeho vysokého hladiny,“ cituje El Shahawyho server Inverse.

Zlepšete si erekci, cvičit ji můžete i při čekání na zastávce Problémy s erekcí se dají porazit a nemusíte sahat po pilulkách ani spoléhat na změnu životního stylu. Stačí posilovat správné svaly. Využít k tomu můžete volnou chvilku prakticky kdekoli, na pracovní poradě či při čekání na tramvaj. Že pracujete na svých sexuálních výkonech, nikdo nepozná.

Na serveru CNN poté dodává, že záleží na konkrétním mechanismu, jakým elektronická cigareta nikotin do těla dopravuje. „Nejde jen o množství nikotinu, které je inzerováno. Samotné zařízení, topná spirála, jak se generuje zahřívání, to vše může hladiny nikotinu, které se do organismu dostávají, měnit,“ líčil El Shahawy. A dodal, že věřit se nedá ani těm elektronickým produktům, které hlásají, že jsou naprosto bez nikotinu. „Studie elektronické cigarety bez nikotinu zkoumaly a všechny v nich stopy nikotinu našly,“ poznamenal. Dodal, že nové generace elektronických cigaret dokonce dodávají tělu velmi vysoké hladiny nikotinu. „Některé dokonce vyšší než klasické cigarety,“ upozornil.

Důvody, proč konzumace elektronických cigaret poškozuje mužské sexuální zdraví, přitom věda zná. Jsou dvojí, objasňuje CNN Ahmad Besaratinia z Univerzity Jižní Kalifornie. „Nikotin a další chemikálie ve vapovacích cigaretách mohou snižovat schopnost tepen zvětšovat se a rozšiřovat, a právě to způsobuje erektilní dysfunkci. A ony chemikálie mohou rovněž snižovat hladiny testosteronu, což je další hlavní příčina erektilních dysfunkcí,“ popisuje vědec, který studuje dopady konzumace elektronických cigaret na genetiku.

Vapování může být i pomocník

Přesto věda vapování do koše nehází. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv je dokonce v procesu schvalování některých značek elektronických cigaret pro účely pomoci uživatelům s abstinencí od kouření.

„Obecné zdravotní dopady konzumace elektronických cigaret jsou významně menší než v případě kouření,“ souhlasí El Shahawy, jedním dechem však dodává, že ani vapování by se nemělo praktikovat nadměrně.

„Pokud nic nekouříte, nezačínejte s tím. Neexistuje žádný důvod vapovat, když není vapování samo o sobě bezpečné. Ale jestli už kouříte cigarety a chcete přestat, odměřujte si vapování. Udržujte ho na minimální míře, dopřávejte si právě jen tolik, abyste uspokojili chuť, žádostivost, a tím skončete,“ doporučuje El Shahawy.

Přiznává přitom, že téma vztahu vapování a sexuální kondice je stále otevřené. A že jeho studie má své limity. Nezahrnovala totiž data o případných lécích, jako jsou antidepresiva, která respondenti mohli užívat a která mohou riziko erektilní dysfunkce zvyšovat.

Vědci též zatím neví, zda jsou sexuální problémy způsobené konzumací elektronických cigaret permanentní, nebo přechodné. „Je erektilní dysfunkce něco, co zmizí, když někdo vapovat přestane? Nebo je to něco, co má reziduální účinky i v budoucnu? Potřebujeme lepší studie, abychom dokázali zhodnotit krátkodobý a dlouhodobý dopad,“ přiznává. A doplňuje, že výzkum si přirozeně zaslouží i otázka dopadů vapování na ženské sexuální zdraví.