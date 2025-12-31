Přežili hodiny pod sutinami i měsíce v mrazu. Příběhy skutečných zázraků

Zřícené letadlo se do jezera Tustumena nepotopilo jen díky zamrzlému ocasu, zároveň mráz byl tím, co trosečníky nejvíc ohrožovalo. | foto: Profimedia.cz

Příběhy s dobrým koncem známe nejčastěji z pohádek. Někdy se však stane i ve světě reálném, že jsou prosby vyslyšeny a zázraky se odehrají i tehdy, kdy už všichni přestali doufat. Světové dějiny se takovými případy sice nehemží, o to víc je třeba si ty skutečné připomenout s Magazínem Víkend DNES.

Zázrak čas od času potřebuje každý z nás. Obvykle jde o malichernosti typu hledání volného parkovacího místa blízko domova, obchodu či práce. Jindy doufáme, že stihneme poslední noční spoj vlakem nebo let na přestupu cestou na dovolenou.

V zázraky však doufáme hlavně při věcech mnohem závažnějších. Dobré zprávy potřebujeme slyšet, když jde o zdraví, když se stala nějaká fatální chyba, jež může mít dalekosáhlé následky, v případě katastrofy.

Část lidí zahynula hned při pádu, přeživší záhy přišli na to, že je nejspíš čeká stejný osud. Z rádia po pár dnech uslyšeli, že záchranné pátrací akce končí. Nikdo nevěřil, že v mrazivých podmínkách hor někdo přežil.

