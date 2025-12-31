Zázrak čas od času potřebuje každý z nás. Obvykle jde o malichernosti typu hledání volného parkovacího místa blízko domova, obchodu či práce. Jindy doufáme, že stihneme poslední noční spoj vlakem nebo let na přestupu cestou na dovolenou.
V zázraky však doufáme hlavně při věcech mnohem závažnějších. Dobré zprávy potřebujeme slyšet, když jde o zdraví, když se stala nějaká fatální chyba, jež může mít dalekosáhlé následky, v případě katastrofy.
Část lidí zahynula hned při pádu, přeživší záhy přišli na to, že je nejspíš čeká stejný osud. Z rádia po pár dnech uslyšeli, že záchranné pátrací akce končí. Nikdo nevěřil, že v mrazivých podmínkách hor někdo přežil.