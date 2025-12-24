Brněnský vánoční strom se pokácí v nedalekých Bílovicích, vztyčí se v centru a spojí se s charitou. Už sto jedna let je to stejné. „Za soumraku mění se náměstí svobody v Brně v kousek pohádky, jakmile na vánočním stromu republiky zaplanou mírná, něžná, bílá světla,“ psaly o Vánocích 1924 lidové noviny, když se tak stalo poprvé. „Radostně obracejí se k němu dětské oči a my velcí rádi stáváme se na chvíli také dětmi. Jdeme-li třídou Masarykovou, vynoří se najednou před námi jasný maják lásky a milosrdenství.“
Výtěžek prvního vánočního stromu se rovnal ročnímu platu předsedy vlády.