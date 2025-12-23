Začneme však z veskrze hrůzné strany, u velkých kauz, co otřásly médii, než doputujeme k menším, skoro banálnějším vánočním vykolejením.
Vánoce vyhlídnuté pro běsnění
Příběh někdejšího vojáka americké armády Ronalda Gene Simmonse hororový skutečně je. Je to příběh největšího vyvraždění vlastní rodiny ve Spojených státech. Odehrálo se o Vánocích roku 1987. Horor však začal dlouho předtím, když se násilnický Simmons oženil s paní Becky: svou ženu totálně kontroloval a uzurpoval, dlouhodobě sexuálně zneužíval vlastní dceru.
Pak se rozhodl celou rodinu vyhladit. Vánoce, kdy se měla sejít, si vybral jako nejlepší příležitost. Nejprve zavraždil ženu a nejstaršího syna, jeho dceru, poté svoje vlastní další čtyři děti. Potom další: syna a jeho ženu a jejich dceru, svou dceru a jejího muže, jejich syna a navrch dceru, kterou měl s vlastní dcerou.
Následně odjel do města vyzvednout vánoční dárky, které pro rodinu pořídil. Napsal strohý děkovný dopis matce. Pil. Vrátil se domů, kde na podlaze pořád leželo sedm těl, jen ostatní ukryl venku. Zase vyjel do města, zastřelil dva cizí lidi, mnohé další zranil.
Když ho zatkli, v cele jen ležel, nic neříkal. Nevypovídal ani u soudu, motivy svého vánočního běsnění ani nenaznačil. Rozsudek smrti výslovně uvítal.