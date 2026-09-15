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Maniak Vánoc. Brit je slaví každý den, už 33 let

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Musí to být k zbláznění. Vánoční hostina, pečený krocan, masové koláčky, jedna lahev šampaňského, sklenka sherry, vánoční přání a královský vánoční projev, vánoční ozdoby a řetězy. Každý den. Už po třiatřicet let. Pan Andy Park Vánocům propadl. Přízvisko Mr. Christmas, Pan Vánoce, si nezaslouží nikdo víc než on.
Musí to být k zbláznění. Vánoční hostina, pečený krocan, masové koláčky, jedna lahev šampaňského, sklenka sherry, vánoční přání, královský vánoční projev, vánoční ozdoby a řetězy. Každý den. Už po třiatřicet let. Pan Andy Park Vánocům propadl. Přízvisko Mr. Christmas, Pan Vánoce, si nezaslouží nikdo víc než on.
Začalo to 14. července 1993. Byl v práci, cítil se mizerně. Chtěl se potěšit. Když přišel domů, napadlo ho vytáhnout vánoční ozdoby, umělý vánoční stromek, světélka, udělal si imitaci vánoční hostiny, krocana neměl, sáhl po kuřeti. Našel videokazetu s nahrávkou královniny vánoční řeči.
Uznal, bylo to uhozené. Ale udělalo mu to dobře. A proč si upírat něco, co vám dělá dobře?
Druhý den to po práci zopakoval. Navrch si však nakoupil dárky.
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