Maniak Vánoc. Brit je slaví každý den, už 33 let
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OBRAZEM: Nahota pro třetí říši. Jak se z nudismu stal nástroj nacismu
Začalo to „koupelemi světla a vzduchu“. Následovalo nahé cvičení a fotografování antických póz. A představa, že svlečené tělo může uzdravit nemocnou společnost. Na konci 19. století se v Německu...
KVÍZ: Od Caliguly po Pol Pota: Jak dobře znáte nejkrutější vládce dějin?
Dějiny znají panovníky a vůdce, jejichž vláda se zapsala do paměti především násilím, strachem a neobyčejnou krutostí. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte temnější kapitoly světové historie. O...
Přátelství s výhodami není jen mýtus. Studie odhalila jeho přednosti
V devadesátých letech se zrodilo jako termín, začala se o něj zajímat věda. O dekádu později dosáhlo svého popkulturního vrcholu i mýtu „ideálního řešení“. Následné generace si osvojily i...
Děsí Putinův režim. Anarchista přemohl žalářní kasty i matematický problém
„Nejzásadnější je, že nezrazuju svoje principy a jednám s důstojností.“ To tento postoj mu dává sílu, aby zdolal obří břímě. Nespravedlivé opakované odsouzení, mučení, žalářování na samém dně nepsané...
Měli ji za démonku. Tajemství ženy pohřbené se srpem na hrdle odhaluje studie
Ve své komunitě patřila do vyšší společnosti, přesto se jí obávali. I po její smrti. To proto jí v hrobě pověsili v sedmnáctém století na palec u nohy železný zámek. A následně položili přes hrdlo...
Maniak Vánoc. Brit je slaví každý den, už 33 let
Musí to být k zbláznění. Vánoční hostina, pečený krocan, masové koláčky, jedna lahev šampaňského, sklenka sherry, vánoční přání a královský vánoční projev, vánoční ozdoby a řetězy. Každý den. Už po...
Čarodějové z Hollywoodu za války skryli továrny před Japonci pod falešnými městy
Nazvali to Wonderland, říše divů. Japonský útok na Pearl Harbor nezměnil navždy jen historii, ale na čtyři roky také střechy amerických leteckých továren na březích Pacifiku. Křoví bylo z drátů...
Přátelství s výhodami není jen mýtus. Studie odhalila jeho přednosti
V devadesátých letech se zrodilo jako termín, začala se o něj zajímat věda. O dekádu později dosáhlo svého popkulturního vrcholu i mýtu „ideálního řešení“. Následné generace si osvojily i...
Měli ji za démonku. Tajemství ženy pohřbené se srpem na hrdle odhaluje studie
Ve své komunitě patřila do vyšší společnosti, přesto se jí obávali. I po její smrti. To proto jí v hrobě pověsili v sedmnáctém století na palec u nohy železný zámek. A následně položili přes hrdlo...
Brokolice? Pilates? Jeremy Clarkson podvedl smrt a musel hledat životní styl
Nejprve vážné srdeční potíže, poté agresivní rakovina prostaty. Dvě operace, dva boje o život. „Dvakrát jsem smrt podvedl,“ shrnuje moderátor Jeremy Clarkson. Tím výzva nekončí. Musel se popasovat s...
Vysvléct, vyfotit, uškrtit, zneužít. Sériového vraha holčiček zastavily až dvě malé sestry
Nikdy se neomluvil, nevysvětlil mnoho. Japonský kanibal Cutomu Mijazaki vraždil školačky, pozůstalé rodiny trýznil dopisy. Protože byl fanouškem žánrů anime a manga, stát proti oné subkultuře...
KVÍZ: Od Caliguly po Pol Pota: Jak dobře znáte nejkrutější vládce dějin?
Dějiny znají panovníky a vůdce, jejichž vláda se zapsala do paměti především násilím, strachem a neobyčejnou krutostí. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte temnější kapitoly světové historie. O...
Děsí Putinův režim. Anarchista přemohl žalářní kasty i matematický problém
„Nejzásadnější je, že nezrazuju svoje principy a jednám s důstojností.“ To tento postoj mu dává sílu, aby zdolal obří břímě. Nespravedlivé opakované odsouzení, mučení, žalářování na samém dně nepsané...
OBRAZEM: Nahota pro třetí říši. Jak se z nudismu stal nástroj nacismu
Začalo to „koupelemi světla a vzduchu“. Následovalo nahé cvičení a fotografování antických póz. A představa, že svlečené tělo může uzdravit nemocnou společnost. Na konci 19. století se v Německu...
Masturbační konzultanti testovali, zda AI vyřeší mužskou osamělost
Z desetitisíců nabídek vybrala firma deset uchazečů. Popis jejich pracovní náplně předtím virálně zaujal internet, ale nelhal. Najatým pracujícím společnost opravdu platila za to, že po jeden měsíc...
Pronájem moderní chaty 4+kk s výhledem na Šumavu 800 m od Lipna
Náměstí, Horní Planá, okres Český Krumlov
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Měli ho za skvělou partii pro dceru. Rodinou ale manipuloval, nakonec je povraždil
Přílišná důvěřivost a povolnost do vztahů mezi lidmi nepatří. Někdy se nemusí stát nic, jindy, zejména když důvěřivci narazí na manipulativního psychopata, skončí příběh tak hrozně, že by to ani...
Dobrou chuť, a všechny příznaky hlaste. Potraviny testovala jedová četa
Vláda potřebovala dvanáct mužů. Pokusné králíky. Sebetravičskou četu. Muže, kteří budou ochotni snídat, obědvat a večeřet jedy. Byl to neetický projekt, ale i díky němu zkrotly chamtivé potravinářské...