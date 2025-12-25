Vánoční příměří 1914: válečné zákopy ovládl smír, ale jen někde

Radomír Dohnal
Umlkla děla, místo nich nad zákopy zazněly koledy. V části západní fronty proti válčení protestovala lidskost. V posledních dnech roku 1914 se na sto tisíc britských a německých vojáků zapojilo do neformálního zastavení nepřátelství. Onen příběh však má svůj kontext.
Část 1/5

Dárky. Britští důstojníci dostali od německých vojáků německý zpěvník, přilby. Ale taky pušku a bajonet, ta ironie!

Německy je nazýván Weihnachtsfrieden, francouzsky Trêve de Noël, Nizozemci na něj vzpomínají jako na Kerstbestand. Je to příběh o tom, jak v posledních mrazivých prosincových dnech převážně němečtí a britští vojáci odložili pušky a bodáky a vystoupili ze zákopů. Ale aby si v území nikoho připomněli, že jsou ještě lidmi.

Zazpívali tehdy spolu koledy, podělili se o čaj, kávu a grog, vyměnili si pár drobností a dokonce si spolu zahráli fotbal. Sdíleli dobrou vůli, tak jak se k velkým svátkům vánočním patří.

Vánoce na frontě, prosinec 1914: unikátní fota

Jedna z nejslavnějších fotek příměří z vánočních dnů roku 1914. Britští a němečtí důstojníci, vedle sebe, bez nenávisti, bez chuti se zabíjet.
Fotografie o příměří shromáždil ve své sbírce podplukovník Arthur Fancourt Logan. Neschází v ní ani tato.
Německo-britský vánoční klid, Ploegsteert ve Valonsku.
18 fotografií

Zdá se to krajně nepravděpodobné, celá ta událost je v ostrém rozporu s tím, co o první světové válce víme. Ale je to přesně ten druh příběhu, který všichni tak rádi slyšíme. Má však rámec.

Na západní frontě klid

Ke konci roku 1914 se spojitá mnohavrstvá linie zákopů vine mapami evropských států od pobřeží Lamanšského průlivu až po Švýcarsko. Procházela Belgií, zakusovala se hluboce do Francie a pak se stáčela zpět k Německu. Na délku měřila více než 750 kilometrů. Na východní straně ji hájili němečtí vojáci, ze západní strany Francouzi, Britové a Belgičané a jejich spojenci.

Francouzi zatím přišli o 300 tisíc mužů, především v srpnu a září a během první bitvy na Marně. Britský expediční měl ztráty 30 tisíc mužů, Německo dohromady čtvrt milionu, největší se pojily s listopadem 1914, kdy Němci neuspěli v první bitvě u Yper. Po tomto neúspěšném pokusu posunout frontu na západ náčelník německého generálního štábu Erich von Falkenhayn dospěl k závěru, že válku už jednoduše nelze konvenčními prostředky vyhrát.

Od té chvíle obě strany přestaly vést velké ofenzivy, zákopy se změnily v polostálé opevnění. Válka dospěla do patové situace a nezdálo se, že by ji mohly rozhodnout vojenské operace. Nikdo nemohl získat víc, než kolik držel. Všichni mohli jen ztratit, prodlužováním války.

Shoda na tom, že řešení konfliktu bude ležet v diplomatické rovině, byla všeobecná. A toto pacifistické povědomí narůstalo s blížícími se svátky v zákopech na obou stranách fronty.



Další weby

