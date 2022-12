Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Nikde jinde se duté figurky z čokolády netěší takové popularitě jako u nás. Postavičky s různými motivy tu jsou už 130 let. Kde se obliba vánočních kolekcí vlastně vzala? Může za to i lítý souboj Ježíška s dědou Mrázem. Do světa čokoládových pochutin totiž v minulém století výrazně promluvili politici.