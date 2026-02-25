Už to dávají i do piva. Vakcínu do něj vpašoval virolog, obešel regulace

Není to vtip. Je to zcela vážný vědecký počin. Virolog Chris Buck uvařil první pivo na světě, které má fungovat jako vakcína, proti nebezpečným polyomavirům. Otestoval ho sám na sobě. A vyvolal kontroverze a debaty o bezpečnosti, etice, ochraně zdraví. O regulacích.
Vynalezl vakcinační pivo. Jenže zároveň s ním Chris Buck vyprodukoval o kontroverzi: dají se regulační protokoly de facto obcházet?

Buck „očkovací pivo“ vyrobil docela na koleni, doma, ve své kuchyni. Pouhým zapáleným, všetečným amatérem však není. Je předním světovým expertem na polyomaviry, viry, které jsou spojeny s rakovinou a těžkými zdravotními potížemi pro lidi s oslabeným imunitním systémem. Z třinácti známých polyomavirů, které dovedou nakazit lidi, jich Buck objevil čtyři.

Je to však neskladný, trochu rebelský vědec. Vývoj a experiment se svým pivem provedl odborník amerického Národního onkologického ústavu proti vůli etického panelu Národního institutu zdraví.

Americká agentura mu testování piva na sobě samém zapověděla. Nedbal na to.

Svůj úmysl ani důvody neskrývá.

Věda. A poslání

Vakcínu proti polyomavirům vyvíjel se svými kolegyněmi a kolegy více než patnáct let. Přicházíme s nimi do kontaktu docela běžně, ve většině případů v našich tělech „spí“, vědci je však podezřívají z toho, že způsobují bolestivé zánětlivé onemocnění močového měchýře i rakovinu močového měchýře, poškození mozku.

Buck se na svou práci nedíval jen ze striktně vědeckého hlediska. Viděl pacienty. Vzpomíná, jak se při návštěvě dětského oddělení pro léčbu hemoragické cystitidy děsil, malí pacienti a pacientky křičeli bolestí tak, že ústav musel nechal do stěn zabudovat zvukovou izolaci. „Po oné zkušenosti mně křičící děti zůstaly v mysli,“ cituje ho server Science News.

Dodává, že ve hře je i osobní zkušenost. Před lety se jeho známý dožadoval očkování proti papilomaviru, bylo mu však upřeno, vakcinace se tehdy omezovala jen na dospívající dívky. Jeho přítel později zemřel na rakoviny, které papilomavirus způsobil.

Buckjovým posláním se stalo bojovat za co nejširší dostupnost vakcín. A proti „ledové zdi tahanic o licence, technických bariér, neprostupné regulační byrokracii, která stojí mezi mnou a rodinami, které doslova křičí o mou pomoc“.

Ona bariéra v případě jeho úsilí o vakcínu na polyomaviry stála. Národní institut zdraví se jeho experimentu na sobě samém postavil. Jenže Buck se nedal zastavit. „Byrokracie vědu brzdí, a to je pro mě nepřijatelné. Jediný týden, kdy umírají lidé, aniž by o vakcíně věděli, není banalita,“ je si jistý.

Proto se zavřel doma do kuchyně.



