Za kleptomanii můžou geny, za nevěru ne, říká molekulární biochemik Pačes

Už jsme konečně přišli na to, co činí člověka člověkem?

Tímto problémem se zabývám už od doby, kdy jsme začali se čtením dědičné informace (projekt „čtení“ lidské DNA odstartoval v roce 1990, pozn. red.). Dnes už je možné porovnat dědičnou informaci, která nás řídí, s genomem našich nejbližších příbuzných, tedy lidoopů a zejména šimpanzů. Genomy šimpanze a člověka se liší jen velice málo. Máme prakticky stejné geny, přesto někde v genomu musí být ten rozdíl zapsán, protože jinak by se lidem nerodili lidi a šimpanzům zase šimpanzi (společných se šimpanzi máme 98,4 % genů, o maličko méně s gorilami a s orangutany je to 97 % genů – mimochodem, DNA šimpanze a gorily je shodná jen v 97,7 %, pozn. red.).

Člověk má „spící“ geny pro chápavý ocas, pro schopnost orientace podle magnetického pole Země či pro schopnost samovýroby životně důležitého vitaminu C.