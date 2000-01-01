náhledy
Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu. Změnila jí život. Jenže jen proto, že o to usilovala. Jako děvče z dobré rodiny se Ursula Andressová vydala vstříc dobrodružství. Našla ho, i slávu a úspěch. Slaví 90. narozeniny.
Autor: Profimedia.cz
Představme ji rovnou, tady je její legendární póza z první bondovky Dr. No. Jako Honey Ryder vyšla v bikinách, s potápěčským nožem za pasem z Karibského moře – a vyrazila dech světu. Onen výjev se zapsal do dějin filmu i módy.
Autor: Profimedia.cz
Udělal z Ursuly Andressové kometu. Doložil, jak daleko dívka z upjaté švýcarské rodiny, prostoupené fádním životem, došla.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se 19. března 1936 v rodině německého diplomata, vychovával ji však přísný dědeček. Svíral ji velmi škrobený svět. „Jako za středověku. U stolu jsem neměla dovoleno mluvit, aniž bych byla vyzvána. Do sedmnácti jsem se nemohla stýkat s hochy nebo si vyjít tancovat,“ vzpomínala.
Autor: Profimedia.cz
Dostalo se jí dobrého vzdělání, studovala umění, ovládla angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu.
Autor: Profimedia.cz
Jenže proti uhlazenému, úhledně poskládanému životu její osobnost revoltovala. Byla jsem cikánka, toužila jsem po nových věcech, po cestování, přiznala.
Autor: ČTK
Za poznáváním světa vyrazila do Říma. Pracovala tam jako chůva, užívala si večírky. Na jednom se přichomýtla k filmu. Výsledkem byly tři epizodní role. A zájem Hollywoodu.
Autor: ČTK
Jenže smlouvy s Paramount Pictures ani Columbia Pictures jí v Americe k žádnému filmu nepostrčily. Jistý věhlas jí přinesl vztah s hvězdou Jamesem Deanem.
Autor: Profimedia.cz
Byl exaltovaný, plný hádek, bitek, vášně. „Rvali jsme se jako kočky a psi. Ne, jako dva netvoři,“ líčil Dean, „myslím, že to bylo proto, že jsme byli oba tak egoističtí.“
Autor: Profimedia.cz
„Zkoušela jsem ho milovat, ale nefungovalo to,“ uváděla pohled ze své strany Andressová. Prý ještě nebyla připravená na manželství, on byl nestabilní. V roce 1955 Dean zemřel při autonehodě.
Autor: Profimedia.cz
Téhož roku se Andressová sblížila s hercem Johnem Derekem, ženatým otcem dvou dětí. O dva roky později se Derek stal na deset let jejím manželem. Jediným, jehož měla.
Autor: Profimedia.cz
Skutečným mezníkem jejího života byl však rok 1962. Ano, tehdy se představila ve filmu Dr. No se Seanem Connerym. V první bondovce.
Autor: Profimedia.cz
Vůbec to nebyla sázka na jistotu! Za svou roli ostatně dostala šest tisíc dolarů.
Autor: Profimedia.cz
„Byla to produkce o velmi uměřeném rozpočtu. Souhlasila jsem, myslela jsem si, že to beztak neuvidí moc lidí,“ ohlížela se zpátky.
Autor: Profimedia.cz
Její premiérová bondgirl pomohla uvést agenta 007, nastavila laťku jeho dalším filmovým partnerkám, Ursule Andressové vynesla Zlatý glóbus. A otevřela cestu k dalším filmům a nezávislosti, jak podotýkala.
Autor: Profimedia.cz
Nezastírala, že za svou cestu vděčí bikinám. „S nahotou nemám žádný problém,“ doznávala.
Autor: Profimedia.cz
Desátá oběť byl ve své době úchvatný, působivý snímek, dnes je kultovním sci-fi s nádechem retra.
Autor: Profimedia.cz
Role ve filmu Muž z Hongkongu vnesla otisk i do jejího soukromého života. Ano, přestěhovala se do Paříže, kde žila s Jean-Paul Belmondem.
Autor: Profimedia.cz
„Byl senzační, neuvěřitelný, fantastický. S ním jsem objevila světy, o nichž jsem neměla tušení,“ líčila.
Autor: ČTK
Tvořili spolu snad nejskvostnější filmový pár šedesátých let. Dvojice byla ztělesněním oné dekády.
Autor: ČTK
Vášeň vedla i její život. „Odstup, chladnost, ticho od lidí mě děsí,“ přiznávala.
Autor: Profimedia.cz
Byla znakem své doby, nefalšovaná, ženská, rázná, přesto však ze staršího světa. „Neexistuje nic, co bych jako žena nemohla udělat,“ říkala, dodávala však: „Žena může dělat, co chce, navíc má mužovu ochranu.“
Autor: Profimedia.cz
Při natáčení filmu Souboj Titánů se setkala s Harrym Hamlinem. Bylo jí čtyřiačtyřicet, jemu o patnáct méně. „Chtěla jsem ho, věděla jsem, že ho mohu mít. Ale netušila jsem, potrvá-li to noc, nebo víc, muže nejde odhadnout,“ říkala. Měla s ním syna, rozešli se v roce 1983.
Autor: Profimedia.cz
Po Derekovi se však již nikdy nevdala. Pro formální svazky neměla slabost. „Morálnější je žít s někým, koho milujete, bez certifikátu, než žít podle práva v atmosféře nudy, která se nakonec změní v nenávist,“ zní jeden z jejích citátů.
Autor: Profimedia.cz
Žila, po delší nebo kratší dobu, například s Francem Nerem, Helmutem Bergerem, Johnem Deloreanem, Johnnym Dorellim, Riccim Martinem, Juliem Iglesiasem, Gerardem Amatem.
Autor: Profimedia.cz
Žena, která byla na plátně bohyní a v životě milovnicí mužů, slaví devadesát let.
Autor: Profimedia.cz