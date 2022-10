Zločin mladého strážníka. Úraz dohnal nemocného muže k hrůznému činu

Náš dnešní příběh se udál v malé středočeské obci Ledčice. Našli byste ji asi 11 kilometrů severně od Kralup a 13 kilometrů západně od Mělníka, jižně od úpatí hory Říp. Podíváme-li se do historie, jako první vlastník je zde k roku 1102 připomínán Nemaj z kdysi mocného rodu Vršovců. Jeho syn Mutina daroval všechen majetek včetně vsi Ledčice roku 1187 ženskému klášteru v Doksanech. My však do tak daleké historie nepůjdeme. Zůstaneme v časech první republiky, v době z historického hlediska vlastně skoro nedávné. Smutným hrdinou našeho vyprávění kupodivu není žádný protřelý zločinec, nýbrž člověk, jehož posláním bylo naopak chránit zákon a dbát na jeho dodržování. Leč musíme začít od počátku.

Usoudil, že otázku nevyplaceného věna musí konečně jednou provždy vyřešit.